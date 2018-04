Microsoft lanceert Windows Defender-extensie voor Google Chrome

Microsoft heeft een nieuwe browserextensie uitgebracht voor Google Chrome. Deze draagt de naam Windows Defender Browser Protection en moet gebruikers beschermen tegen online bedreigingen. Denk daarbij onder meer aan malware die via internetsites verspreid wordt, maar ook aan malware op sites.

De Windows Defender Browser Protection biedt real-time bescherming. Als je op een malwarelink binnen een e-mail klikt, of bijvoorbeeld naar een phishing-site surft, of een site waar malware op gehost staat, dan checkt de extensie het webadres meteen. Daarbij wordt gekeken naar een constant bijgewerkte lijst van malware-url’s die bij Microsoft bekend zijn. Mocht er sprake zijn van een overeenkomst, dan waarschuwt de extensie je meteen en wordt een bezoekje ontraden.

“De Windows Defender Browser Protection extensie helpt je beschermen tegen online bedreigingen. Denk aan links in phishing e-mails en websites die ontworpen zijn om je voor de gek te houden en malware te downloaden en installeren, die schadelijk kan zijn voor je computer.”

Mocht er een kwaadaardige website of link aangetroffen worden, dan verschijnt er een grote rode waarschuwing in beeld. Het lijkt erop dat het wel gewoon mogelijk is om alsnog naar een site te surfen, ook als dat ontraden wordt. Chrome heeft overigens al een soortgelijke bescherming tegen kwaadaardige links, maar er zal wel een verschil zitten in de lijsten van Microsoft en Google.

De Windows Defender Browser Protection is alleen voor Google Chrome beschikbaar. Deze is er dus nog niet voor andere browsers zoals Firefox. Wat Microsofts eigen Edge betreft, hoeft dat overigens weer niet. De beschermingsmaatregel staat daar standaard ingeschakeld voor gebruikers die op hun Windows 10-apparaat de Windows Defender aan hebben staan.

Je kan de Windows Defender Browser Protection via deze link downloaden.