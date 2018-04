Privacyzaak Amerikaanse overheid en Microsoft nu echt voorbij

Eindelijk is het officieel: de langdurige juridische strijd tussen de Amerikaanse overheid en Microsoft is voorbij. De twee partijen verzochten vorige week al om het seponeren van het proces en dat verzoek is nu ingewilligd door het Amerikaanse Hooggerechtshof.

De zaak werd in 2013 gelanceerd toen de Amerikaanse overheid Microsoft wilde dwingen om data te overhandigen die zich op servers in Ierland bevond. Microsoft was toen van mening dat de Amerikaanse overheid dat soort verzoeken enkel bij de Ierse overheid zou mogen indienen. Daar was de Amerikaanse regering het natuurlijk niet mee eens en dat zorgde voor een juridische strijd van enkele jaren. Die is nu voorbij, door een nieuwe wet.

De CLOUD Act

De Amerikaanse overheid heeft de CLOUD Act ingevoerd, een wet die stelt dat informatie die door Amerikaanse wettelijke autoriteiten verzocht wordt op een juiste manier, “ongeacht of zulke communicatie, archieven of andere informatie zich binnen of buiten de Verenigde Staten bevindt”, overhandigd moet worden.

Microsoft stond zelf, samen met andere techbedrijven als Apple en Google, achter deze wetgeving. Dat omdat het de wereldwijde uitwisseling van data stroomlijnt en duidelijkheid geeft over de gevallen waarin zulke gegevens ook verzocht kunnen worden. Microsoft laat het volgende weten in een statement:

“We verwelkomen het besluit van het Hooggerechtshof, waarmee onze zaak in het licht van de invoering van de CLOUD Act ten einde komt. Ons doel was altijd dat er nieuwe wetgeving en internationale afspraken zouden komen, met sterke beschermingen voor de privacy, die regelen hoe wettelijke instanties over de grens digitaal bewijsmateriaal kunnen verzamelen. Zoals de overheden van het Verenigd Koninkrijk en Australië erkend hebben, moedigt de CLOUD Act dit soort afspraken aan, en vragen we de Amerikaanse regering om hier snel over te onderhandelen.”

Of het een goede zaak is ten aanzien van de privacy moet nog blijken. Maar duidelijk is wel dat er niet zomaar meer gegevens verzocht kunnen worden en dat de privacy iets meer gewaarborgd wordt.