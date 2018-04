Oracle kondigt taalvaardige virtuele machine GraalVM aan

Oracle heeft GraalVM 1.0 aangekondigd. Met deze virtuele machine wil het bedrijf een missie volbrengen om een universele virtuele machine te maken die meerdere talen ondersteunt en tegelijkertijd consistente prestaties, tooling en configuratie biedt.

De GraalVM 1.0 verschilt volgens het bedrijf van andere machines omdat de meeste virtuele machines van vandaag alleen specifieke talen of een heel klein aantal talen ondersteunen. “Compilatie, geheugenbeheer en tooling worden afzonderlijk onderhouden voor verschillende talen, wat in strijd is met het ‘do not repeat yourself’-principe (DRY). Dit leidt niet alleen tot een grotere belasting voor de VM-implementeerders,” liet het GraalVM-team weten in een post.

Met GraalVM kunnen objecten en matrices door vreemde talen worden gebruikt zonder eerst in verschillende talen te hoeven worden omgezet. Met deze tool kan Node.js bijvoorbeeld toegang krijgen tot de functionaliteit van een Java-bibliotheek of een Python-routine vanuit Java oproepen. Met deze flexibiliteit kunnen programmeurs de taal volgens Oracle gebruiken waarvan zij denken dat deze het meest geschikt is voor de taak die zij proberen uit te voeren.

Met deze eerste release kunnen ontwikkelaars JVM-gebaseerde talen gebruiken zoals Java, Scala, Groovy of Kotlin; JavaScript en experimentele versies van Ruby, R en Python. Het kan zelfstandig worden uitgevoerd, ingebed worden als onderdeel van platforms of binnen databases worden uitgevoerd.

“Deze eerste release is nog maar het begin,” liet Oracle weten in een verklaring. “We werken aan het verbeteren van alle aspecten van GraalVM; in het bijzonder de ondersteuning voor Python, R en Ruby. GraalVM is een open ecosysteem en we moedigen je aan om daar jouw eigen talen of hulpmiddelen voor te bouwen. We willen van GraalVM een samenwerkingsproject maken dat gestandaardiseerde taaluitvoering en een uitgebreide set van taalonafhankelijke tooling mogelijk maakt.”