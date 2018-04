Schneider Electric gaat samenwerking aan voor slimme en duurzame gebouwen

Schneider Electric laat aan Techzine weten over een samenwerking met Nexton (voorheen Mega Elektra Holding) en BluBrick Real Tech. De drie marktspelers op het gebied van Smart Buildings gaan vanaf 1 mei in de Nederlandse markt verschillende (eind)klanten adviseren bij het opleveren van nieuwe duurzame en intelligente gebouwen.

In 2018 zullen de partijen verschillende projecten opleveren. Het eerste project richt zich op het realiseren van het nieuwe hoofdkantoor van Nexton in Amsterdam. Binnen de samenwerking kennen de partijen eigen taken. De kracht is volgens de bedrijven het (vroegtijdig) delen van marktkennis en marktopdrachten. Het doel is om de gebruikerswensen van het pand te begrijpen en optimaliseren. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op de ‘Well Being’ van de huurders en gebruikers of het optimaal energiebeheer van het pand.

Inbreng van de partijen

Schneider Electric zal producten, diensten en oplossingen voor Smart Buildings leveren voor de vastgoedprojecten die Nexton en BluBrick Real Tech aannemen en/of uitvoeren. Dit moet vooral tot nut komen vanwege de tientallen jaren ervaring in gebouwen, datacentra, industrie en infrastructuur. Met behulp van het interoperationele technologieplatform EcoStruxure brengt het bedrijf energie, automatisering en software samen binnen vastgoed en vastgoedprojecten.

Vanuit Nexton is er expertise op het gebied van samenwerking tussen projectontwikkelaars, eindgebruikers, huurders en technische specialisten. Deze partij installeert alle techniek in gebouwen. Hierbij worden data van verschillende bronnen en Smart Buildings-technologie geïntegreerd. Systemen binnen de thema’s comfort, efficiëntie, zekerheid en duurzaamheid communiceren met elkaar voor een optimaal resultaat.

De laatste deelnemer, BluBrick Real Tech, focust zich op Smart Buildings-technologie en slimme ontwikkelingen van vastgoed. Ook op het gebied van CSR en huisvestingsvraagstukken is BluBrick Real Tech nauw betrokken bij het integreren van een duurzaamheidsbeleid, huisvestingsstrategie en het toepassen van innovatieve verduurzamingsmodellen.