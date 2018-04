Office 2019 bevat voortaan Windows 10-versie OneNote in plaats van desktopversie

Microsoft is later dit jaar van plan om Office 2019 te lanceren, maar het verandert de manier waarop OneNote in het pakket is gebundeld. In tegenstelling tot eerder Office-versies, wordt de desktopversie van OneNote geschrapt en vervangen door de Windows 10-versie die vandaag al in de Windows Store beschikbaar is.

De ‘oude’ OneNote desktop software krijgt door de verschuiving naar een Windows 10-versie geen updates meer, meldt The Verge. Microsoft geeft hier de voorkeur aan een Universal Windows App-versie en gaat enkel die verder ontwikkelen.

De verandering past binnen de strategie van Microsoft om Office 2019 enkel voor Windows 10 beschikbaar te stellen. Naast deze versie werkt het ook aan een Mac-versie die eveneens later dit jaar uitkomt, en een Office 365-versie die binnen het abonnement beschikbaar is.

Ondanks dat de desktopversie geen updates meer krijgt, blijft Microsoft wel ondersteuning bieden om veiligheidsproblemen of bugs op te lossen tot oktober 2020. OneNote voor Windows 10 krijgt de komende maanden updates waaronder de mogelijkheid om tags toe te voegen, om eenvoudiger documenten te doorzoeken, en live previews van Office-bestanden.