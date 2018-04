Cisco Webex slokt Spark op en introduceert Webex Teams

Webex, de videoconferencingsoftware van Cisco, breidt fors uit. Het smelt vandaag samen met Spark, dat voortaan Webex Teams noemt. Tegelijk presenteert Cisco ook nieuwe hardware, Webex Share, om van elke ruimte een Webex-zaal te maken voor minder dan 400 dollar.

Elke dag vergaderen ruim 100 miljoen mensen via Webex, volgens cijfers van Cisco. Om de stap van online vergaderen naar online samenwerken te verkleinen, krijgen Webex en Spark dezelfde grafische look and feel en krijgt die laatste een nieuwe naam: Webex Teams.

“In onze huidige samenleving maakt het individu steeds vaker plaats voor het collectief. Ook in bedrijven wordt het werk verdeeld over teams. De uitdaging bestaat erin om ook complex werk op te lossen als team. Daarom integreren we onze beide toepassingen, gaan we nog sterker inzetten op beveiliging en nog meer het gebruik van video aanmoedigen. Collega’s zien en zelf gezien worden is essentieel voor goed teamwerk”, zegt Michel Assink, Collaboration Lead bij Cisco Belux.

De naamsverandering wordt ook doorgetrokken naar de bestaande hardware: Cisco Spark Board heet voortaan Webex Board. Daarnaast introduceert Cisco ook tegelijk Webex Share. Hiermee kan je van elke ruimte met een tv een Webex-lokaal maken. Zo kan je beter content delen op het grote scherm, zonder gedoe met kabels. Met Webex Share kunnen er ook zalen geboekt worden. Cisco verwacht het kleine toestel tegen het einde van 2018 op de markt te brengen voor minder dan 400 dollar.

Tot slot maakt Cisco zijn Webex Assistant (vroeger bekend als de Spark Assistant) de komende maanden beschikbaar op alle Webex Room Kit en Room Series apparaten. Gebruikers kunnen dan vragen om de vergadering automatisch te starten: “Hey Webex, start the meeting”. Ook onderdrukken alle videotoestellen van Cisco voortaan automatisch storende achtergrondgeluiden zoals toetsenborden, blaffende honden en deurbellen bij thuiswerkers of luide gesprekken van collega’s.