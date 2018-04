Supercomputerbouwer Cray integreert AMD Epyc-chips in nieuwe HPC-systemen

AMD wil met zijn nieuwe Epyc-chips Intel het vuur aan de schenen leggen op serverniveau. In de HPC-markt (High Performance Computing) heeft er bovendien een extra partner bij: Cray. De HPC-specialist gaat de nieuwste Epyc-chips integreren in zijn CS500 Cluster Supercomputer productlijn.

AMD is blij met de nieuwe samenwerking met Cray, omdat het stilaan een vuist wil maken ten opzichte van Intel die op vlak van CPU’s de servermarkt domineert. De AMD Epyc 7000-chips worden geintegreerd in de Cray CS500 Cluster Supercomputer productlijn.

Deze combinatie garandeert een flexibel, high-density systeem dat ideaal is om een breed scala aan data-driven, HPC-workloads te draaien zoals computational fluid dynamics.

De Epyc-gebaseerde CS500 cluster van Cray bevat vier dual-socket nodes in een chassis dat twee units hoog is. Elke node ondersteunt twee PCIe Gen3 x16-slots en HDD/SSD-opties. De AMD Epyc 7000-processors ondersteunen tot 32 kernen en acht DDR4 memory channels per socket.

“Cray’s beslissing om AMD Epyc-processors aan te bieden in de XCray CS500-productlijn biedt potentiële kopers een belangrijke keuze,” zegt Steve Conway, Senior Vice President of Research bij Hyperion. “De AMD Epyc-processors werden specifiek ontwikkeld om schaalbare, energiezuinige en kostefficiënte prestaties te leren in grote tot middelgrote clusters.”

Het Cray CS500-systeem met AMD Epyc-processors zijn beschikbaar vanaf deze zomer.