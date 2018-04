Intel stopt met ontwikkelen eigen VR-bril en sluit gadgetafdeling

Enigszins verrassend nieuws vanaf de kant van Intel: het bedrijf sluit zijn gadgetafdeling en stopt met de ontwikkeling van de Vaunt. Dat was een AR-headset die het al enige tijd in ontwikkeling had, maar er nu dus niet gaat komen. Naar het schijnt verliezen ongeveer tweehonderd mensen door dit besluit hun baan.

In een statement tegenover de site The Verge laat Intel het volgende weten:

“Intel werkt continu aan nieuwe technologieën en ervaringen. Niet alles waar we aan werken, wordt uiteindelijk een product dat we de markt op brengen. De Superlight [de codenaam voor de Vaunt] is een geweldig voorbeeld van een zich van de rest onderscheidende en door Intel ontwikkelde consumentenbril. We nemen voortaan een gedisciplineerde aanpak, en blijven nieuwe technieken uitvinden en verkennen, en soms vereist dat moeilijke keuzes als de marktdynamiek toekomstige investeringen niet rechtvaardigt.”

Het is niet duidelijk hoe Intel de Vaunt oorspronkelijk op de markt had willen brengen, maar naar het schijnt wilde het bedrijf samenwerken met andere hardwarefabrikanten. Wellicht is dat niet gelukt en heeft het bedrijf daarom besloten om het product niet uit te brengen. Dat is jammer, want we horen van diverse bronnen die de headset mochten uitproberen, dat het een sterk product was dat contextuele informatie op je omgeving projecteerde.

Overigens had Intel het al een tijdje moeilijk met consumentenproducten. Zo werkte het al samen met onder meer Oakley en Tag Heuer aan verschillende wearables, maar is het niet gelukt echt voet aan de grond te krijgen. Ondertussen heeft het bedrijf ook genoeg andere zorgen, bijvoorbeeld rond de Meltdown en Spectre-bugs en moet het bedrijf omgaan met de mogelijkheid dat Apple wellicht stopt met Intel-chips.