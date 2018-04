Qualcomm ontslaat zo’n 1.500 Amerikaanse werknemers

De Amerikaanse chipfabrikant is begonnen met een grote ontslagronde. Er zouden 1.500 banen sneuvelen in de Verenigde Staten. Het bedrijf bevestigt dat er mensen ontslagen worden, maar wil niet zeggen hoeveel mensen daadwerkelijk op straat komen te staan.

Persbureau Bloomberg, dat doorgaans over welingelichte bronnen beschikt, claimt dat er 1.500 banen verloren gaan in de Amerikaanse staat Californië. Dat is zo’n vijf procent van het totale personeelsbestand; Qualcomm heeft wereldwijd namelijk 34.000 mensen in dienst.

Beloofde kostenbesparing

Qualcomm mailde een statement naar het persbureau, waarin het verhaal deels bevestigd werd. De ontslagen komen voort uit een eerder aangekondigde kostenbesparing en waren hard nodig om het bedrijf op de lange termijn financieel gezond te houden.

“We hebben eerst gekeken naar de mogelijkheid om kosten te besparen zonder ontslagen, maar zijn tot de conclusie gekomen dat een verkleining van het aantal werknemers nodig is om groei en succes op de lange termijn mogelijk te maken. Uiteindelijk is dat in het voordeel van al onze aandeelhouders,” aldus het bedrijf.

De chipmaker beloofde in januari dat het een kostenbesparing van zo’n 1 miljard dollar zou doorvoeren om de winst te verhogen. Daarmee hoopte het een eventuele overname van Broadcom af te kunnen wenden. Aandeelhouders leken die belofte te negeren en achter de overname te staan, tot president Donald Trump dit afkeurde. Sindsdien heeft het bestuur van Qualcomm wel steeds benadrukt de beloofde kostenbesparing door te zullen zetten.

Het is overigens niet voor het eerst dat het bedrijf flink wat mensen ontslaat. In 2015 kondigde Qualcomm nog een ontslagronde aan waarbij enkele duizenden mensen hun baan verloren.