‘Apple komt dit jaar met relatief goedkope 6,1-inch iPhone’

Het gerucht gaat dat Apple in 2018 met drie nieuwe iPhones komt, elk met een ander schermformaat. Vandaag horen we weer iets nieuws over de 6,1-inch variant. KGI Securities stelt dat Apple daar een relatief goedkoop toestel van gaat maken, met dualsim-variant.

Dat meldt 9to5Mac op basis van bericht van KGI Securities, dat aan investeerders een notitie schreef. Analist Ming-Chi Kuo heeft gewoonlijk goede bronnen binnen Apple, dus we gaan ervan uit dat er in elk geval een kern van waarheid in het nieuws zit.

Goedkoop en twee simkaarten

Apple schijnt ten minste drie nieuwe telefoons uit te brengen dit jaar. Het gaat om twee OLED-telefoons; met een 5,8-inch en een 6,5-inch scherm en één variant met LCD-scherm van 6,1-inch. Over die laatste telefoon stelt Kuo dat er twee opties uitgebracht worden. Er zou een variant met één simkaart komen, maar ook een die dualsim ondersteunt, waarmee twee fysieke simkaarten in de telefoon gestopt kunnen worden.

Het model met enkele simkaart kost volgens Kuo straks ongeveer 550 tot 650 dollar, waar de dualsim-variant voor 750 dollar over de toonbank gaat. Op die manier speelt Apple in op vraag van consumenten naar meer verschillende iPhone-modellen. Niet iedereen wil veel geld neertellen voor de iPhone X, maar wel graag een relatief nieuw Apple-toestel.

Daarop zou Apple dit jaar inspelen, door de drie verschillende toestellen op de markt te brengen. Elk daarvan schijnt van eenzelfde soort ontwerp als de iPhone X voorzien te worden, waarmee Apple consumenten in elk geval iets meer vernieuwing biedt dit jaar.