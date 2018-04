‘Facebook wil voor toekomstige hardware eigen chips ontwikkelen’

Wat de privacy van gebruikers betreft, kon het beter gaan met het sociale netwerk Facebook. Maar het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg staat niet stil en schijnt nu een team te verzamelen om zelf chips te maken. Op die manier wil het bedrijf zijn toekomstige afhankelijkheid van bedrijven als Intel en Qualcomm verminderen.

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een vacature die Facebook uit de deur heeft gedaan, maar ook op basis van bronnen binnen het bedrijf. Het sociale netwerk zoekt een manager om een organisatie op te zetten, die het mogelijk maakt om de complete ontwikkeling van processoren op zich te nemen.

Facebook-hardware

Die chips zouden dan gebruikt kunnen worden voor een reeks toepassingen. Het bedrijf werkt al langer aan eigen hardware (en schijnt dit jaar nog te komen met een slimme speaker), heeft eigen datacenters en werkt aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Die zaken draaien allemaal op chips van Intel en Qualcomm en net als andere techbedrijven wil het bedrijf van Zuckerberg niet te afhankelijk zijn van die twee kolossen.

Door zijn eigen processoren te ontwikkelen, heeft Facebook daarnaast meer controle over productontwikkeling en zou het er beter toe in staat zijn om software en hardware op elkaar af te stemmen. Wat Facebook precies voor ogen heeft met zijn eigen chips is nog niet duidelijk, maar wel lezen we in de vacature dat de plannen zich nog in een “vroeg stadium” bevinden.