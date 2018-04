‘Opvouwbare Samsung Galaxy X krijgt formaat van Galaxy Note 8’

Er wordt al jaren aan gewerkt: een opvouwbare smartphone. Verschillende fabrikanten doen dat en een aantal grote techbedrijven lijken dichtbij de release van zo’n toestel. Vooral Samsung is ver met de ontwikkeling van zo’n toestel, dat naar het schijnt de Galaxy X gaat heten.

Vandaag horen we voor het eerst iets over het design en de gebruikservaring van die Samsung Galaxy X. Diverse Koreaanse media (via Phone Arena) melden dat het ontwerp van de telefoon in juni gefinaliseerd wordt. Volgens hen moet de telefoon vooral gaan lijken op de Galaxy Note 8.

Groot, maar niet te groot

De eerste keren dat we iets hoorden over de Galaxy X, was er vooral het verhaal dat de telefoon eenmaal uitgevouwen het formaat van een tablet zou krijgen. Dat lijkt nu wel mee te vallen. Samsung liet tijdens de CES een prototype zien waar nu omschrijvingen van naar buiten gebracht zijn.

Volgens mensen die aanwezig waren tijdens die CES-presentatie, bestond het toestel uit twee schermen. Allereerst is er een tweetal schermen van 3,5-inch dat op elkaar geklapt kan worden. Eenmaal uitvouwen krijg je een telefoon van het formaat van de Galaxy Note 8. Verder zit op de buitenkant een extra 3,5-inch display dat – als het apparaat dichtgevouwen is – wat extra informatie toont.

Heel veel exemplaren worden er verder niet van de telefoon geproduceerd. Het lijkt erop dat Samsung opdracht geeft voor de productie van 0,5 tot 2 miljoen exemplaren./ Die zouden dan in de loop van het volgende jaar uitgebracht worden.