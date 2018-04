Lenovo start eerste test met Microsoft Windows AutoPilot

Na het nieuws begin dit jaar dat HP en Lenovo Windows AutoPilot gaan omarmen, is het voorlopig stil gebleven. HP toont nog geen teken van leven, maar Lenovo is gestart met een testprogramma. Microsoft is voorlopig de enige vandaag AutoPilot actief aanbiedt op al zijn Surface-toestellen.

In een blogpost van Lenovo staat te lezen dat ze gestart zijn met de testfase van Windows AutoPilot en dat de beschikbaarheid voor grote enterprise-klanten in de komende maanden haalbaar is. Het Windows AutoPilot Deployment Program is enkel beschikbaar voor OEM’s, verdelers en resellers. Het maakt ook onderdeel uit van het Microsoft 365 Business-pakket.

Lenovo integreert Windows AutoPilot volledig zodat gebruikers Lenovo pc’s kunnen registeren op hun Azure Active Directory voordat ze nog maar hun toestellen ontvangen. Wanneer werknemers dan voor het eerst hun machine uit de doos halen, moeten ze enkel met hun gegevens inloggen. Alle veiligheidsregels en provisioning wordt automatisch uitgevoerd.

Klanten krijgen ook de mogelijkheid om vooraf geïnstalleerde Windows 10-images te kiezen. Microsoft AutoPilot voorziet bedrijven van kant-en-klare toestellen door Windows 10 pc’s direct te linken aan de organisatie. Naast de Azure Active Directory kan je vooraf ook Windows 365 ProPlus apps laten installeren en Intune Mobile Device Management-diensten.

Wie meer wil weten over Microsoft AutoPilot, kan hieronder een uitgebreid filmpje van Microsoft bekijken waar het stap voor stap de nieuwe dienst uitleggen die vandaag al actief is op Surface-toestellen en binnenkort dus ook bij Lenovo.