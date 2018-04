Iiyama introduceert 4k schermen variërend van 43- tot 98-inch

Iiyama kondigt aan deze lente met een reeks digital signage-schermen met 4K resolutie te komen. Het gaat om de ProLite LExx40UHS, de ProLite LHxx50UHS en de ProLite LH9852UHS, die verkrijgbaar zijn in de maten van 43-inch tot 98-inch.

De LH9852UHS-B1 is iiyama’s allereerste 98-inch scherm. De display is uitgerust met een S-IPS LED paneel dat bij moet dragen aan goede kleuren en beeldprestaties. Iiyama geeft aan dat het model voorzien is van dunne randen, wat voor de andere modellen ook moet gelden. Exacte afmetingen noemt het bedrijf niet, maar afgaande op het beeldmateriaal gaat het inderdaad om smalle randen.

Het ProLite LH9852UHS-model is zowel te installeren in landscape als in portrait. Voor de ProLite LHxx50UHS geldt dit eveneens, de ProLite LExx40US is uitsluitend in landschap modus weer te geven. Iiyama wil het topmodel uitrusten met alle denkbare signaalingangen, een displayport uitgang en een OPS plug-in. In de tabel onderaan dit bericht worden de exacte connectiemogelijkheden weergegeven.

40- en 50-series

De schermen van de 40-series (LExx40UHS) zijn verkrijgbaar in de maten 43-, 50-, 55-, 65-, 75- en 86-inch en voorzien van 19/7 gebruiksduur. Deze serie wordt standaard geleverd met een Android-besturingssysteem en iiyama’s digitale signage contentmanagement-toepassing iiSignage, waarmee gebruikers eenvoudig eigen inhoud kunnen creëren, publiceren en beheren vanaf een pc die is verbonden met hetzelfde LAN-netwerk als het scherm.

Iiyama maakt de displays uit de 50-serie (LHxx50UHS) verkrijgbaar in de maten 50-, 55- en 65-inch. Dankzij het AMVA3-paneel met een helderheid van 450 cd/m² en hoog contrast moet de weergegeven inhoud overal opgemerkt worden. Een lichtsensor registreert het omgevingslicht en past de panel-helderheid automatisch aan.

Het 98-inch-model is vanaf mei beschikbaar, over de andere series doet iiyama in de aankondiging alleen de uitspraak ‘deze lente’. Ook een aanschafprijs noemt het bedrijf niet. Hieronder de tabel met de specificaties per reeks.