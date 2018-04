Tim Cook: Apple gaat iOS en macOS niet samenvoegen

Er is lange tijd over gespeculeerd: Apple zou iOS en macOS willen samenvoegen. Op die manier zou het bedrijf voor een betere gebruikservaring willen zorgen. Nu stelt CEO Tim Cook echter dat het bedrijf hier niet naartoe werkt. Hij denkt dat klanten dat niet willen.

Dat valt te lezen in een interview dat vandaag in The Sydney Morning Herald verschenen is. Tim Cook vertelde het volgende:

“We geloven er niet in de een te veranderen voor de ander. Beiden [zowel de Mac als iPad] zijn ongelofelijk. Een van de redenen waarom, is dat we bij allebei grenzen verleggen. En als je de twee begint samen te voegen, dan moet je dingen laten zitten en compromissen sluiten. Dus misschien zou het bedrijf aan het einde van de dag efficiënter zijn. Maar daar draait het niet om. Je weet dat het erom draait dat je mensen de middelen biedt die ze vervolgens kunnen gebruiken om de wereld te veranderen, of om hun passie of creativiteit uit te drukken. Dus die samenvoeging waar sommige mensen op gefixeerd zijn, daarvan geloof ik niet dat iedereen die wil.”

Dat druist in tegen eerder nieuws van financieel persbureau Bloomberg, dat juist meldde dat Apple snel met een speciale tool zou komen voor ontwikkelaars die apps bouwen voor macOS en iOS. Die tool is er nog niet, en lijkt er ook niet te gaan komen, simpelweg omdat Apple niet van plan is om de platformen sament e voegen.