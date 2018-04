GitHub lanceert een leer- en trainingtool voor ontwikkelaars

GitHub lanceert vandaag GitHub Learning Lab, een programma dat gericht is op ontwikkelaars die nieuwe skills willen leren zonder dat ze GitHub moeten verlaten. Naast de nieuwe tool helpt GitHub je ook om de geleerde skills toe te passen op het software development platform.

“GitHub wil meer zijn dan een thuis voor code. Het is een forum voor collaboratie, een sandbox om in te testen en een platform om nieuwe vaardigheden te leren,” aldus Cynthia Rich, Learning Manager van GitHub in een blogpost.

Het GitHub Learning Lab haalt zijn fundering uit het GitHub Training Team, wat al een welgekend aanpak voor training is voor duizenden mensen over de innerlijke werking van Git en GitHub. Het nieuwe Learning Lab is een soort van app dat je rechtstreeks via GitHub kan bereiken. De app bevat een bot dat gebruikers een serie van labo’s zal presenteren en je prestaties zal evalueren doorheen het proces.

“Met de GitHub Learning Lab leer je meer door problemen die een bot opent in de GitHub repository,” schrijft Rich. “Wanneer je taken afwerkt, zal een bot commentaar op je werk geven en eventuele verbeteringen voorstellen, zoals een projectmedewerker dat zou doen.”

De lancering van de GitHub Learning Lab valt samen met de start van de GitHub Learning Lab Community Forum, waar gebruikers de community van leerlingen en trainers kunnen consulteren. Op het moment van schrijven bevat het lab vijf modules: een introductie tot GitHub, hoe communiceren met de repository, hoe een website of blog hosten van die repository, projecten binnen GitHub verhuizen en merge-conflicten beheren.

In de nabije toekomst komt er ook nog een cursus hoe je iets kan toevoegen aan open source. “Dit is nog maar het begin. We willen deze app uitbreiden om nieuwe ontwikkelaars te helpen, nieuwe cursussen te lanceren en meer onderwerpen toe te voegen,” zegt Rich.