Nieuwe Philips Momentum monitoren richten zich op console gaming

MMD heeft zojuist de nieuwe monitor line-up Philips Momentum aangekondigd. Bij deze reeks ligt de focus op home entertainment, met in het bijzonder console gaming. De Philips 436M6VBRAB met een 4K UHD resolutie (3940×2160) en 43-inch VA-paneel is het eerste model dat op de markt komt.

Tijdens de presentatie claimt MMD dat de gemiddelde helderheid uitkomt op 720 candela per vierkante meter, waarbij het maximum ligt op 1.000 cd/m2. Het bedrijf belooft dat het scherm 97,6 procent van het DCI-P3 kleurengamma kan weergeven, bij BT.709 ligt het percentage op 100. Daarnaast geeft het beeldscherm 1,07 miljard kleuren weer volgens de 8 bit + 2 bit FRC (Frame Rate Control)-methode. Naar eigen zeggen gaat het hier om het eerste display ter wereld dat compliant is met de nieuwe VESA DisplayHDR 1000-standaard. MMD rust de 43M6VBRAB uit met Quantum Dot-technologie.

Features en verdere specificaties

Gamers moeten om verschillende redenen wat in de monitor zien. Zo is er de Low Input Lag-feature om de vertraging tussen apparaten en het display te laten afnemen. De Philips SmartResponse moet de snelle responstijd realiseren, terwijl Adaptive Sync er voor veranderende refresh rate is. Verder past de fabrikant Ambiglow toe, zodat er rond de hoeken een cirkel van licht ontstaat. Dit zorgt vooral in donkere omstandigheden voor een meeslependere ervaring. Philips biedt ook de mogelijkheid tot MultiView. Zo kan een gebruiker twee inkomende signalen tegelijkertijd op het scherm bekijken. Dit gebeurt in Picture-in-Picture- of Picture-by-Picture modus.

Het bedrijf zelf spreekt over erg smalle bezels, maar bij de getoonde Philips 436M6VBRAB viel dat wel mee. Er zijn topmodellen op de markt die veel smallere randen kennen. De monitor wordt tevens uitgerust met twee 7W speakers met DTS Sound. Qua aansluitingen mogen we DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, HDMI 2.0, usb type-C, usb 3.0, pc-audioingang en hoofdtelefoonuitgang verwachten.

De eerste Philips Momentum-monitor, de 436M6VBRAB, verschijnt in mei voor een adviesprijs van 799 euro. Later dit jaar zullen er meer modellen op de markt komen.