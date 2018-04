Apple roept wereldwijd 13-inch MacBook Pro’s terug wegens batterijdefect

De terugroepactie gaat meer specifiek om de versies zonder Touch Bar. Op deze modellen bestaat er een kans dat de ingebouwde batterij kan uitzetten. Andere MacBook Pro-modellen zouden de fout niet hebben volgens Apple.

Heb jij een nieuwe 13-inch MacBook Pro zonder Touch Bar gekocht tussen oktober 2016 en oktober 2017? Klik dan even op deze link om na te kijken of de batterij van jouw toestel moet worden vervangen. De herstelling kan drie tot vijf werkdagen duren en voordat je toestel wordt aangenomen is er eerst een grondige check.

Opvallend detail: mocht je MacBook Pro al schade hebben dat invloed heeft op de batterij, dan moet die eerst worden gemaakt voordat de batterij wordt vervangen. Als dat kosten zijn die buiten de garantievoorwaarden vallen, moet je die extra betalen. Informeer daarom heel goed bij een Apple-verkooppunt of dat bij jouw toestel het geval is om extra kosten te vermijden.

Mocht je toestel een nieuwe batterij krijgen, betekent het niet dat je batterij opnieuw een nieuwe garantietermijn krijgt. Enkel de oorspronkelijke garantie van je toestel bij aankoop is geldig, ongeacht of je nu een nieuwe batterij laten steken of niet.

Belangrijkste van allemaal: indien je toestel moet worden hersteld, dien je zeker vooraf een back-up te nemen. Je weet maar nooit of er iets met je toestel gebeurt, of dat je MacBook Pro zelfs mogelijk moet worden omgeruild naar een nieuw of refurbished exemplaar. Met een lokale back-up kom je niet voor verrassingen te staan.

