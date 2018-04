Amerikaanse overheid doet onderzoek naar wanpraktijken telecomaanbieders

De Amerikaanse overheid is een onderzoek begonnen naar mogelijke samenspanning tussen AT&T, Verizon Communications en een organisatie die verantwoordelijk is voor het standaardiseren van telecommunicatie. Zij zouden samengewerkt hebben aan manieren om te voorkomen dat consumenten eenvoudig van aanbieder kunnen wisselen.

Dat stelt een anonieme persoon bekend met de materie tegenover persbureau Reuters. Zowel Verizon als AT&T erkennen dat er een onderzoek plaatsvindt, en stellen dat ze eraan samenwerken. De crux van het onderzoek ligt in de ontwikkeling en opkomst van eSIM.

Wisselen van provider

Door de eSIM kunnen consumenten erg eenvoudig wisselen van telecommunicatie-aanbieder, zonder dat ze een nieuwe fysieke simkaart hoeven te gebruiken. Dat maakt het gemakkelijker om draadloze netwerken te vergelijken en indien gewenst nieuwe diensten te selecteren.

Verizon noemt het onderzoek in zijn statement tegenover Reuters “veel gedoe om niets” en stelt dat het al maanden meewerkt aan het onderzoek. Dat zou een maand of vijf geleden begonnen zijn. Volgens het Amerikaanse ministerie van justitie zouden onder meer AT&T, Verizon en GSMA samengespannen hebben om de verspreiding van eSIM tegen te gaan.

Opstellen van een standaard

De zaak komt voort uit klachten van onder meer Apple, maar ook andere telefoonfabrikanten. Zij zouden geklaagd hebben over het moeizame proces waarmee de ontwikkeling van eSIM te maken heeft en denken daarbij actief tegengewerkt te worden door telecomaanbieders.

“De waarheid is, dat we een meningsverschil hebben met een aantal telefoonfabrikanten over de ontwikkeling van eSIM-standaarden. Meer dan dat is het niet,” stelt Verizon. AT&T schaart zich daarachter en laat weten dat het te maken heeft met “partijen die het niet eens zijn met de voorgestelde standaarden.”