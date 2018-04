Amazon Web Services komt met eigen blockchain-as-a-service

Eind vorige week heeft Amazon Web Services de nieuwe dienst Blockchain Templates onthuld. De blockchain-as-a-service dienst neemt het op tegen soortgelijke producten van Oracle en IBM. De lancering laat vooral zien dat de grootste bedrijven er helemaal klaar voor zijn om het tegen elkaar op te nemen op het gebied van blockchain.

Amazon meldt de komst van de nieuwe dienst in een blog van vicepresident van AWS Jeff Barr. De blog is enigszins opmerkelijk, want net als veel andere kenners erkent Barr op de eerste plaats dat Blockchain nog een plaats moet krijgen; het is nog niet helemaal duidelijk waar het grootste potentieel van de technologie ligt.

Basis van een financieel systeem?

“Sommige van de mensen die ik spreek, stellen dat blockchain de basis van een nieuw monetair systeem vormt en een manier om internationale betalingen te faciliteren. Anderen zien blockchain als een gedistribueerd register, en een onveranderlijke databron die toegepast kan worden op logistiek, leveringsketen, landregistratie, crowdfunding en andere mogelijkheden,” aldus Barr. “Hoe dan ook, is het duidelijk dat er veel intrigerende mogelijkheden zijn en wij werken er dan ook aan om onze klanten deze technologie effectiever te laten gebruiken.”

Binnen de AWS Blockchain Templates wordt het eenvoudig gemaakt voor AWS-gebruikers om blockchain apps op te zetten voor bijvoorbeeld ethereum of Hyperledger Fabric netwerken. Zo kunnen klanten van Amazon Web Services dus vrij eenvoudig aan de slag met blockchain en inspelen op de groeiende vraag naar dit soort toepassingen.

Concurrentie

Er zijn nog flink wat andere bedrijven die druk werken aan de ontwikkeling van blockchain-producten. Oracle onthulde zes maanden geleden zijn clouddienst die gebaseerd is op het open-source Hyperledger Fabric-project. Daarnaast kwam IBM anderhalf jaar geleden nog met zijn eigen BaaS-dienst gebaseerd op Hyperledger. Andere bedrijven die zich mengen in de BaaS-markt zijn Huawei – dat met zijn eigen Blockchain-dienst kwam – en de Chinese techbedrijven Baidu en Tencent.