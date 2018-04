Gmail-gebruikers ontvangen ogenschijnlijk spam van henzelf

Er was iets opmerkelijks aan de hand met Gmail. Door een probleem, dat ondertussen opgelost is, kregen gebruikers spam die volgens Gmail door henzelf verzonden was. De spammails kwamen daardoor niet alleen in hun inbox terecht, maar verschenen ook in de map met verzonden berichten.

Dat meldt de site Mashable vandaag op basis van bericht van diverse Google-gebruikers en bericht van Google zelf. Diverse gebruikers melden dat de spam ontvingen en dat het veranderen van wachtwoorden geen effect had. Een aantal van de gebruikers die te maken hadden met de problemen, hadden zelfs tweetrapsverficatie ingeschakeld.

Google kent het probleem

De e-mails die verzonden werden vallen zonder meer in de categorie spam. Het gaat bijvoorbeeld om pilletjes voor gezichtsverlies, of groeihormonen. Een woordvoerder van Google bevestigde de problemen en laat het volgende weten:

“We zijn ons bewust van een spam-campagne die gevolgen heeft voor een klein aantal Gmail-gebruikers en hebben hier actief maatregelen tegen genomen. Binnen deze poging werden e-mail headers vervalst en leek het erop alsof gebruikers e-mails van henzelf ontvangen, wat er ook toe leidde dat de berichten verkeerd verschenen in de map met verzonden mails. We hebben alle betreffende mails geïdentificeerd en herclassificeren ze als spam. Er is geen reden om aan te nemen dat bepaalde accounts als gevolg van dit incident gecompromitteerd zijn. Mocht je een verdachte e-mail aantreffen, dan raden we je aan die als spam te markeren.”

Hoe het probleem precies ontstond is niet helemaal zeker. Alle e-mails bevatten de melding dat ze “via telus.com” verzonden zijn. Dat is een Canadese telecomaanbieder, die dus een bepaalde rol lijkt te spelen in de problemen. Welke precies is niet helemaal duidelijk, al stelt Telus zelf dat de mails niet vanaf hun servers verzonden zijn.