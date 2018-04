Verkenner krijgt donker thema in nieuwe Windows 10 Redstone 5 build

Met de Windows 10 Anniversary Update bracht Microsoft voor het eerst een donker thema naar Windows 10. Daarmee kwam de ontwikkelaar tegemoet aan vraag van gebruikers. Maar de functie kon uitgebreider en dat moment zit er nu aan te komen.

De site Neowin meldt dat Microsoft in Redstone 5 zal komen met een donker thema voor de verkenner. De mogelijkheid om daarvoor te kiezen werd ontdekt door Rafael Rivera van Thurrott. Hij meldde het bestaan van de functie op Twitter en laat al meteen zien hoe dat donkere thema er dan uit komt te zien.

Beschikbaar voor de Fast Ring

Momenteel is de functie nog verborgen binnen Windows 10, build 17650. Deze is vooralsnog enkel beschikbaar voor gebruikers die zich in de Skip Ahead-optie bevinden van de Fast Ring. Zoals duidelijk te zien, bevindt het donkere thema zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling en moeten er nog zaken verfijnd worden. De optie is wel al voor iedereen beschikbaar en kan in het instellingenmenu van Windows 10 ingeschakeld worden.

Redstone 5

Het donkere thema komt naar de Redstone 5-build van Windows 10. De release daarvan wordt pas in de loop van de herfst verwacht, maar Microsoft is natuurlijk al druk bezig met de bouw en ontwikkeling hiervan. Echt grote nieuwe functies zijn er nog niet naar testversies van het OS gekomen.

Wel bracht Microsoft de afgelopen tijd al meerdere versies uit. Die brachten onder meer verbeteringen naar het Windows Defender Security Center. Dat ondersteunt sinds kort Fluent Design en brengt dus nieuwe ontwerpelementen naar dat deel van Windows 10. Andere wijzigingen betreffen de Sets-functionaliteit.