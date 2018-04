Citrix Analytics gebruikt AI en machine learning voor security

Citrix kondigt de Citrix Analytics service aan, die bedrijven inzicht biedt in het gedrag van gebruikers en andere entiteiten in de organisatie. De dienst vereenvoudigt de beveiliging, het beheer en het gebruik van de IT-infrastructuur. Voor de detectie van afwijkend gedrag en potentiële bedreigingen worden kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning ingezet.

Op die manier kan Citrix bruikbare informatie leveren uit de data die via de clouddiensten en on-premise-producten worden verzameld. Dit stelt klanten in staat proactief interne en externe bedreigingen te identificeren en aanpakken. Citrix Analytics maakt het mogelijk een op risico-analyse gebaseerd beveiligingsmodel toe te passen, waarin de behoefte van gebruikers aan snelle toegang tot gegevens wordt afgestemd op de noodzaak vanuit IT om de bedrijfsomgeving actief te beveiligen.

Compliance

Om verdachte activiteiten tijdig te detecteren en het ongeautoriseerd vrijgeven van data te voorkomen, zoekt de dienst naar samenhang tussen de interacties van gebruikers met de applicaties, apparaten, netwerken en gegevens in de Citrix-productreeks en -clouddiensten. Door de locaties van en de toegang tot gegevens inzichtelijk te maken, stelt Citrix Analytics organisaties in staat data te bewaken en te beheren terwijl die zich verplaatsen door endpoints, datacenters, mobiele apparaten en hybride en multi-clouds. Het overzicht van datalogs en toegangsverzoeken biedt inzicht in gegevensstromen, waarmee ze kunnen voldoen aan beveiligings- en toezichtverplichtingen die worden gesteld door verschillende beveiligingsstandaarden en -voorschriften. Denk daarbij aan GDPR, HIPAA en Sarbanes-Oxley (SOX).

Citrix Analytics gebruikt een gesloten systeem voor analyse van data over de toegang tot applicaties en documenten, het gebruik van apparaten en het netwerkverkeer. Dit resulteert in inzicht in gedrag en maakt context gebaseerde beveiligingsopties mogelijk. De gedragsinzichten die de dienst biedt, geven organisaties de mogelijkheid gedrag proactief te controleren en het tijdig te detecteren als dat gedrag buiten de norm valt. Zo worden bijvoorbeeld phishing en ransomware-aanvallen tijdig opgevangen.

Momenteel is Citrix Analytics beschikbaar in een gelimiteerde preview-versie. Citrix streeft er naar om de productie-release nog dit kwartaal te realiseren.