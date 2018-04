Ondernemer klaagt Facebook aan wegens nepadvertenties rond bitcoin

Facebook wordt aangeklaagd door de oprichter van MoneySavingExpert. Volgens ondernemer Martin Lewis heeft Facebook nepadvertenties met zijn naam en gezicht geplaatst, zonder die te verwijderen tot hij ze zelf rapporteerde. Hij noemt het bedrog en wil een schadevergoeding zien.

De nepadvertenties reppen over manieren om snel rijk te worden en promoten titels als ‘Bitcoin Code’ en ‘Cloud Trader’. De advertenties verschenen niet alleen op Facebook, maar ook op sites als die van de BBC, Metro, Yahoo en Outbrain. Allemaal zijn het advertenties die linken naar bedrijven die aan binary trading doen.

Geldverspilling en bedrog

In zijn blog noemt Lewis binary trading een “financieel gevaarlijke, bijna-zekere geldverspilling”. Het is een online investeringsmodel, waarbij investeerders weddenschappen afsluiten rond de waarde van een investeringsobject. Meestal blijkt het om bedrog te gaan en het zou elke dag weer tonnen kosten.

Facebook stelt in een reactie op de rechtszaak dat het nepadvertenties niet toestaat op zijn platform. Het heeft Lewis ook verteld dat hij vooral advertenties moet melden, en dat die daarna verwijderd zullen worden. Dat, ondanks dat Lewis zelf aangeeft dat geen van zijn advertenties zijn naam of gezicht bevatten. De schade die sommige mensen hieraan ondervinden loopt hoog op; een vrouw zou honderdduizend pond verloren zijn nadat de naam en het gezicht van Lewis op een van de nepadvertenties haar overhaalde ergens in te investeren.

Genoeg is genoeg

“Genoeg is genoeg,” aldus Lewis in zijn blog. “Ik heb al meer dan een jaar geprobeerd om Facebook zover te krijgen dat de bedriegers ervan weerhouden worden mijn gezicht en naam te gebruiken. Maar het blijft gebeuren. Ik voel me elke keer weer misselijk worden als ik hoor van een slachtoffer, dat bedrogen kon worden doordat ze dachten op een bepaald moment op mij te vertrouwen.”

Wat Lewis betreft moet Facebook dan ook meer doen om de nepadvertenties te voorkomen. Hij vraagt een niet gespecifieerde schadevergoeding, die hoog genoeg moet zijn om het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg de pijn te doen voelen. Op die manier zou men gemotiveerd worden om meer tegen de neppe advertenties te doen.