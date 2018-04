Apple maakt database-software FoundationDB open-source

Apple heeft besloten om zijn cloud databasedienst FoundationDB open-source te maken. Dat betekent dat individuen en bedrijven zich nu kunnen wenden tot GitHub, om de broncode te gebruiken. Daarmee kunnen ze projecten sneller ontwikkelen en zijn ze minder duur om te onderhouden.

In 2015 nam Apple FoundationDB over. Het is niet een van de bekendste producten van het bedrijf, maar de database ligt wel ten grondslag aan iCloud. Daarin worden honderden miljoenen gebruikersaccounts in opgeslagen en gesynchroniseerd. Met het open-source maken van het product, zet Apple weer een nieuwe stap in die richting. Eerder deed het dat met de Swift-programmeertaal, met zijn cryptographic bibliotheken en benchmarking tools.

Open gemeenschap bouwen

“Door FoundationDB open source te maken, willen wij een open gemeenschap bouwen,” aldus Apple in een statement. “Alle grote ontwikkelingen worden in het openbaar gemaakt. We hebben een design document proces uitgezet, om ervoor te zorgen dat dit werk zo transparant mogelijk plaatsvindt en met input van de gemeenschap gebeurt. We hebben vroege stappen genomen om het project te kunnen onderhouden, om en daarmee een basisstructuur op te zetten zodat leden van de gemeenschap die actief bijdrages leveren, een grotere stem in de beslissingen krijgen.”

Apple omschrijft FoundationDB verder als een cluster dat meerdere lagen ondersteunt en daardoor zeer schaalbaar en beheerbaar is. De broncode van FoundationDB is nu beschikbaar gemaakt op GitHub. Er is op de site van GitHub nog een uitgebreide handleiding te vinden voor het gebruik van de software.