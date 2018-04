YouTube verwijderde in laatste kwartaal 2017 meer dan 8 miljoen video’s

YouTube heeft voor het eerst een rapportage vrijgegeven die laat zien hoeveel video’s het verwijderd heeft. Het gaat om het Community Guidelines Enforcement Report, dat eens per kwartaal moet worden vrijgegeven. Het eerste van die rapporten focust zich op het laatste kwartaal van 2017 en de release ervan gaat gepaard met de lancering van het Reporting Dashboard. Dat toont de status van video’s die door gebruikers aangegeven zijn bij YouTube.

De komst van het rapport valt in lijn met een belofte die YouTube afgelopen december maakte. Het had toen beloofd dat het transparanter zou zijn over de manier waarop het met misbruik omgaat en meer duidelijkheid zou geven over de manier waarop video’s verwijderd worden. “Deze regelmatige update zal helpen om te laten zien welke vooruitgang we boeken als het aankomt op het verwijderen van verkeerde content,” aldus het bedrijf.

Gemelde video’s

Uit het rapport blijkt dat YouTube in het laatste kwartaal van 2017 8,2 miljoen video’s verwijderd had. Het ging om spam of om video’s met content die niet op het platform past. Van de 8,2 miljoen verwijderde video’s, werden er 6,7 miljoen door de algoritmes van YouTube opgespeurd.

Van de anderhalf miljoen video’s die door personen gerapporteerd werden, werden er 1,1 miljoen door leden van het Trusted Flagger programma aangegeven. Daaronder vallen individuen, regeringsagentschappen en NGOs die getraind zijn door de beleidsteams van YouTube.

Veel verwijderde video’s

Overigens lijkt YouTube goede resultaten te bereiken. Het schrijft in zijn bericht dat begin 2017 acht procent van de video’s met gewelddadige content verwijderd werd voordat er tien views waren. Toen in juni de nieuwe algoritmes gelanceerd werden, groeide dat percentage naar vijftig procent. Van de automatisch als fout aangemerkte video’s werd 75,9 procent verwijderd voordat er überhaupt een kijker was.

YouTube wil ervoor zorgen dat er nog meer inzichtelijkheid is voor gebruikers straks. “Tegen het einde van het jaar, willen we onze rapportagesystemen verfijnen en meer gegevens toevoegen. Denk daarbij aan gegevens rond reacties, snelheid of het verwijderen en de redenen achter verwijderde content.”