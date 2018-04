‘Android Oreo komt half mei naar Samsung Galaxy S7 en S7 Edge’

Het had veel voeten in de aarde, maar uiteindelijk lukte het Samsung om Android Oreo naar toptoestellen Galaxy S8 en Galaxy S8+ uit te rollen. Nu het bedrijf daar zo’n beetje klaar mee is, kijkt het nog iets verder terug in het verleden. Het lijkt erop dat de Zuid-Koreaanse fabrikant de nieuwe Android-versie van Google in de loop van mei naar de Galaxy S7 en S7 Edge brengt.

Er zijn twee belangrijke aanwijzingen die hierop duiden. Allereerst was er in maart het bericht van de Turkse branche van Samsung, dat het bedrijf Oreo in de loop van half mei naar de Galaxy S7 en S7 Edge zou brengen. Daarnaast hebben de Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge ondertussen ook certificering van de Wi-Fi Alliance gekregen. Dat duidt erop dat de release om de hoek ligt.

Komst van Oreo

Afgelopen februari werd al bekend gemaakt dat Samsung eraan werkte om de nieuwe versie van Android Oreo naar de twee telefoons te brengen. De Turkse site Guncelmiyiz meldt dat Oreo op 18 mei naar de S7 en zijn kromschermige broertje brengt. Verder heeft Samsung de update naar de Galaxy A3, Galaxy A5 en Galaxy A7 uitgesteld naar 1 juni, lezen we daar.

Uiteraard moet opgemerkt worden dat het gaat om de Turkse update, dus niet om de Nederlandse of Belgische releasedatum. Het zou goed kunnen dat de update hier eerder of juist iets later komt. Verder is zeker dat de update in fasen uitgerold wordt, zoals het Zuid-Koreaanse bedrijf dat altijd doet.