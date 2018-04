‘Apple komt in mei of juni met opvolger iPhone SE’

Het aantal berichten over de komst van een nieuwe iPhone SE neemt toe. Vandaag horen we dat het nieuwe toestel in de loop van mei of juni gepresenteerd wordt. De opvolger van de SE zou ongeveer even groot zijn als zijn voorganger en geen hoofdtelefooningang hebben.

Dat meldt de site Macotakara, een Japanse site op basis van bronnen binnen aan Apple gelieerde ondernemingen. Het gaat om bronnen binnen hoesjesmakers voor de iPhone, die melden dat hun bedrijven ondertussen druk bezig zijn met het uitwerken van plannen voor die hoesjes.

Zelfde formaat, geen hoofdtelefoon

Als de iPhone SE2 even groot wordt als zijn voorganger, dan is het een telefoon met een 4-inch display. De telefoon schijnt geen hoofdtelefooningang te hebben. Het apparaat zou verder een glazen achterkant krijgen, waarmee draadloos laden mogelijk wordt. Dat laatste klinkt ook logisch, want Apple komt dit jaar nog met een speciaal plaatje waarmee meerdere apparaten tegelijk draadloos opgeladen kunnen worden.

De bronnen stellen verder nog dat de iPhone SE2 een A10 Fusion-chip heeft, die ook in de iPhone 7 zit. Hoeveel werkgeheugen het toestel precies krijgt is niet bekend, al horen we wel dat er 64 tot 128 gigabyte aan opslagcapaciteit zou zijn. De smartphone schijnt dus tijdens de WWDC 2018 onthuld te worden door Apple.

Overigens hoorden we pakweg een week geleden nog dat Apple een nieuw product geregistreerd had bij de Euraziatische Economische Unie, waaruit bleek dat het bedrijf meerdere varianten van een iOS 11-apparaat uit zou brengen.