‘Aandeel Cisco in netwerkapparatuur neemt in Nederland af’

Het aandeel van Cisco op het gebied van netwerkapparatuur is in de Nederlandse markt ten opzichte van een jaar eerder met 2,4 procentpunt afgenomen. Dat blijkt uit een marktanalyse van Computer Profile. De specialist in data driven marketing constateert dat er sinds 2015 een dalende lijn plaatsvindt.

Ondanks de afname blijft Cisco met een een penetratiegraad van 73,9 procent de grote marktleider. In 2015 bedroeg het aandeel van Cisco nog 80,5 procent, waarna een jaarlijkse daling van minimaal twee procentpunt plaatsvond. Nummer twee HPE en nummer drie Juniper Networks volgen met respectievelijk 31,3 procent en 7,5 procent. Ook bij HPE loopt al langere tijd de penetratiegraad in netwerkapparatuur terug. Bij nummer vier Aruba Networks en nummer vijf Fortinet is er juist sprake van een groei, respectievelijk 6,8 procent en 6,5 procent in 2018. Het gezamenlijke percentage valt hoger uit dan 100 omdat één vestiging of locatie apparatuur van meerdere fabrikanten in gebruik kan hebben.

Soorten netwerkapparatuur

Bij het inzoomen op de verschillende soorten netwerkapparatuur blijkt dat meer dan de helft (54,5 procent) van alle switches van Cisco afkomstig is. 30,2 procent is een HPE-switch, waarna Avaya volgt met 7,5 procent. Alle andere merken komen niet boven de twee procent. Ook op het gebied van routers maken dezelfde twee partijen de dienst uit. Voor Cisco geldt een percentage van 76,4, HPE een percentage van 14,3 en Juniper Networks een percentage van drie procent. Andere partijen komen niet boven de één procent uit.

Van de geïnventariseerde netwerkcomponenten komt Computer Profile in absolute getallen gemeten hardwarematige firewalls het minst tegen. Met 32,3 procent voert Cisco weliswaar de lijst aan, maar er is wel een diverser beeld. Fortinet neemt 15,7 procent de tweede plaats in, wat ten koste gaat van Juniper Networks. In 2018 ligt het marktaandeel van dit bedrijf nog op 9,8 procent. Dell EMC (8,8 procent) Palo Alto Networks (7,6 procent), Sophos (5,5 procent), Check Point (4,8 procent), Watchguard (4,0 procent), Barracuda Networks (2,7 procent) en Zyxel (1,9 procent) complementeren de top tien.

Tot slot keek de marktonderzoeker nog naar wireless netwerkapparatuur. Van de in Nederland geïnstalleerde wifi-apparatuur is 52,5 procent afkomstig van Cisco. Aerohive (van 4,6 procent naar 10,7 procent) en Aruba Networks (van 5,2 procent naar 10,6 procent) hebben ten opzichte van vorig jaar aandeel gewonnen en zijn daarmee goed voor plek twee en drie. Dit gaat ten koste van Juniper en HPE, die respectievelijk van 10,6 procent naar 2,2 procent en van 8,9 procent naar 6,9 procent gaan.