Dell breidt Precision-, Latitude- en OptiPlex-reeks uit

Dell laat aan Techzine weten over uitbreiding van zijn zakelijke pc-portfolio. De nieuwe line-up kenmerkt zich door de focus op veiligheid en beheersbaarheid. Daarnaast voert het bedrijf verbeteringen door in het design, de productiviteit en de duurzaamheid.

De pc’s delen hardware security best practices inclusief een robuust supply chain assurance-programma dat elk component trackt vanaf de assemblage tot aan de aflevering bij klanten. Dell komt tevens met aanpassingen voor zijn endpoint security, zoals Dell Data Guardian en Dell Encryption. Die eerste omvat voortaan extra ondersteuning voor bestaande dataclassificatiestructuren binnen organisaties en zorgt voor handhaving en controle buiten het bedrijfsnetwerk. Dell Encryption is een flexibele data-at-rest-oplossing die nu beschikbaar is als file-based of full-disk encryption, of beide voor een dual encryptie-oplossing.

Verschillende modellen

De Dell Precision 7530 valt onder de nieuwe Dell pc’s. Het bedrijf noemt dit een ’15-inch ready for VR’ mobiele workstation. Dit model is voorzien van een achtste generatie Intel Core- en Xeon-processoren, AMD Radeon WX en Nvidia Quadro professionele graphics, 3200 MHz SuperSpeed-geheugen, tot 128 GB geheugencapaciteit en tot 6 TB aan opslagcapaciteit. Ook de Dell Precision 5530 en de Dell 3530 zijn 15-inch mobiele workstations. Deze uitvoeringen kennen respectievelijk de volgende specificaties: Nvidia Quadro P2000, 2666 MHz geheugensnelheden en maximaal 32 GB geheugen tegenover achtste generatie Intel Core- en Xeon-processoren, geheugensnelheden tot 2666 MHz en tot 4 TB aan SSD-opslagcapaciteit.

Daarnaast breidt het Dell Latitude-portfolio uit met de 5491 en 5591. Het chassis van deze pc’s is zo’n 30 procent kleiner vergeleken met drie generaties eerder. Dell belooft dat de laptops voorzien zijn van een batterij die 19 uur mee gaat. De 5491 en 5591 zijn voorzien van achtste generatie Intel Core (i5/i7) vPro-processoren (45W H-serie), 2666 MHz geheugen tot 32 GB, Nvidia graphics, optionele Thunderbolt 3 en een keuze aan opslagmogelijkheden van hard drives tot en met PCIe solid state storage.

Tot slot bevat de nieuwe line-up de nieuwe modellen in de OptiPlex-serie. Zo is er de OptiPlex 7760 AIO, een 27-inch InfinityEdge met optionele 4K Ultra HD met HDR en High-Gamut sRGB of Full HD IPS met touch display, next-generation discrete graphics en quad mic array met Waves Maxx-technologie voor goed geluid op een afstand van bijna vier meter. Ook de OptiPlex 7460 AIO valt onder de aankondigingen, die een 23,8-inch InfinityEdge-beeldscherm heeft en op vrijwel elk punt kleiner vormgegeven is. Andere versies in deze lijn zijn de OptiPlex 5260 AIO, de OptiPlex XE3, de OptiPlex 7060 en 5060 en de OptiPlex 3060.

Dell maakt de nieuwe pc’s op 22 mei beschikbaar. In de aankondiging noemt het bedrijf geen prijzen.