Nog geen vijf procent van de websites maakt nog gebruik van Flash

In 2020 zal Adobe er helemaal mee stoppen om Flash te ondersteunen. Maar nu blijkt dat veruit de meeste websites al van boord gesprongen zijn; minder dan vijf procent van de sites wereldwijd maakt nog gebruik van Flash. De meeste websites steunen in plaats daarvan op JavaScript.

Dat stelt de site W3Techs op basis van eigen onderzoek. Flash wordt volgens hen nog vooral gebruikt door Google-websites en anderen, waaronder 6rrb.net, Monabrat.org en Intourist. Opmerkelijk genoeg zijn recent de sites Slate.com en Wappalyzer.com begonnen met het gebruiken van Flash. Dat is een behoorlijk aparte zet, gezien het grote aantal andere sites dat stopt met de technologie.

Terugloop in gebruik

Een jaar geleden maakte zeven procent van de websites gebruik van Flash. Daarmee is, in een jaar tijd, het aantal websites dat op Flash steunt, met twee procent gedaald. De terugval van Flash blijft daarmee doorzetten, want in 2011 werd de technologie nog door 28,5 procent van de websites gebruikt.

Het is deze grote terugloop in gebruik die Adobe heeft doen besluiten om de technologie in 2020 niet langer te ondersteunen. Het onderhouden ervan werd ook steeds duurder, mede door een toename van het aantal kwetsbaarheden dat gevonden is. Zo bleek dat Noord-Koreaanse hackers gebruik maakten van de fout die CVE-2018-4878 is gaan heten.

Uitfasering Flash

Adobe Flash wordt langzaamaan vervangen door de technieken HTML5 en CSS3. Daarnaast werken alle grote webbrowsers aan de uitfasering ervan. Ontwikkelaars worden daarmee aangemoedigd om over te schakelen van Flash naar andere technieken. Toen Adobe aankondigde dat het zou stoppen met Flash liet het bedrijf het volgende weten:

“We stoppen eind 2020 met het updaten en distribueren van de Flash Player en moedigen makers van content aan om bestaande Flash-content naar deze nieuwe open kanalen te migreren.”