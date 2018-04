Google richt zich met nieuwe versie Gmail op bedrijven

Google heeft vandaag officieel het vernieuwde Gmail onthuld. Daarmee hoopt het vooral dat bedrijven overgehaald kunnen worden om over te stappen op zijn e-maildienst. Volgens Google is er twee jaar aan het herontwerp gewerkt, om het geheel veiliger en functioneler te maken.

Dat schrijft Google in een blog waarin het de veranderingen uit de doeken doet. Opvallend is dat het zich expliciet zegt te richten op bedrijven, waarmee Google de handschoen voor Microsofts Outlook neergooit. Momenteel is de Office-software het meest populair onder bedrijven, maar Google wil die hegemonie doorbreken.

Nieuwe functies Gmail

“We hebben ons vlaggenschip, ons meest gebruikte product, compleet opnieuw geschreven,” stelt Jacob Bank, productmanager van Gmail. De e-maildienst wordt maandelijks door anderhalf miljard mensen gebruikt, maar dringt nog niet door tot bedrijven. Zakelijke gebruikers van de G Suite zijn jaarlijks goed voor twee miljard dollar aan omzet, wat tienmaal zo weinig is dan Office.

Google voegt een aantal nieuwe functies toe, die zijn Gmail-dienst nog interessanter maken:

Google Confidential Mode : hiermee is het mogelijk om de content van je mails beter te beschermen. Zo kan je vervaldatums instellen voor e-mails, die daardoor vanaf een bepaald moment niet meer leesbaar zijn. Daarnaast kunnen eerder verzonden mails teruggetrokken worden. Omdat het verder ook mogelijk is om van de lezer te vragen zich te identificeren, kan je data ook beter beschermen in geval van een hack.

: hiermee is het mogelijk om de content van je mails beter te beschermen. Zo kan je vervaldatums instellen voor e-mails, die daardoor vanaf een bepaald moment niet meer leesbaar zijn. Daarnaast kunnen eerder verzonden mails teruggetrokken worden. Omdat het verder ook mogelijk is om van de lezer te vragen zich te identificeren, kan je data ook beter beschermen in geval van een hack. Informatierechtenmanagement : het is ook mogelijk om de optie om mails te forwarden, kopiëren, downloaden en afdrukken te verwijderen. Zodoende is het eenvoudig om het risico van verspreiding van vertrouwelijke informatie te verkleinen.

: het is ook mogelijk om de optie om mails te forwarden, kopiëren, downloaden en afdrukken te verwijderen. Zodoende is het eenvoudig om het risico van verspreiding van vertrouwelijke informatie te verkleinen. Betere veiligheidswaarschuwingen : er zijn nieuwe veiligheidswaarschuwingen ingesteld, die volgens Google duidelijker oproepen tot actie bij medewerkers. Het gaat om veel grotere en duidelijkere waarschuwingen die duidelijk maken dat een mail mogelijk een risico vormt.

: er zijn nieuwe veiligheidswaarschuwingen ingesteld, die volgens Google duidelijker oproepen tot actie bij medewerkers. Het gaat om veel grotere en duidelijkere waarschuwingen die duidelijk maken dat een mail mogelijk een risico vormt. Kunstmatige intelligentie : er zijn een paar nieuwe AI-gedreven functies, waaronder ‘nudging’, ‘smart reply’ en ‘high-priority’. Die herinneren je er onder meer aan dat je nog moet antwoorden op een e-mail.

: er zijn een paar nieuwe AI-gedreven functies, waaronder ‘nudging’, ‘smart reply’ en ‘high-priority’. Die herinneren je er onder meer aan dat je nog moet antwoorden op een e-mail. Side panel : aan de zijkant van Gmail vind je nu een panel, dat het makkelijker maakt om van add-ons gebruik te maken. Daar komen allerhande G Suite-apps te staan, waaronder Calendar, Docs, Sheets en Slides.

: aan de zijkant van Gmail vind je nu een panel, dat het makkelijker maakt om van add-ons gebruik te maken. Daar komen allerhande G Suite-apps te staan, waaronder Calendar, Docs, Sheets en Slides. Offline-mogelijkheden: het is voortaan tot negentig dagen na ontvangst van een e-mail mogelijk om daar offline op te antwoorden. Ook kan je mails offline doorzoeken en verwijderen, en archiveren.

De nieuwe versie van Gmail wordt nu uitgerold naar G Suite-gebruikers. Bedrijven kunnen vanaf vandaag deel uitmaken van een Early Adopter Program en de functionaliteiten in het admin-console inschakelen. In eerste instantie zijn de offline-modus en vertrouwelijke modus beschikbaar. De komende weken zullen er meer nieuwe opties worden toegevoegd. Voor ‘gewone’ gebruikers van Gmail is het ook mogelijk om de nieuwe versie al uit te proberen. Ook zij kunnen die optie in het instellingenmenu selecteren.