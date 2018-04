Oracle neemt brand safety platform Grapeshot over

Oracle heeft bekend gemaakt dat het Grapeshot overneemt. Dat bedrijf zit achter een “brand safety” platform dat door marketeers gebruikt wordt. Welk bedrag met de overname gemoeid gaat is niet bekend en ook niet wat er gebeurt met het personeel van Grapeshot.

In een bericht op zijn website kondigt Oracle de overname vandaag aan. Het kernplatform van Grapeshot aanbiedt wordt omschreven als een systeem van contextuele intelligentie, dat gebruikt wordt om het publiek te laten groeien via real-time targeting van relevante context, waaronder brekend nieuws en thema’s die spelen. Het wordt ook toegepast in “brand safety”, dat door marketeers gebruikt wordt om te voorkomen dat hun advertenties naast potentieel schadelijke online content te zien is.

Brede integratie

Volgens Oracle wordt Grapeshot gebruikt door zo’n 5.000 marketeers wereldwijd. Het bedekt daarmee zo’n 38 miljard geprogrammeerde impressies. Grapeshot claimt verder dat het elk jaar groei van “meer dan” honderd procent ziet. Oracle is van plan om Grapeshot toe te passen binnen de Oracle Data Cloud-systemen.

Daarmee moeten er extra mogelijkheden worden toegevoegd in de gebieden Audience en Measurement. Dat platform dient voor marketeers en werd eerder al aangevuld met Moat, een advertentieplatform dat Oracle een jaar geleden overnam. Grapeshot zal direct geïntegreerd worden in de diensten van Oracle.

Meer overnames

Oracle deed de afgelopen jaren meer overnames van marketingbedrijven. Voordat Oracle Moat overnam, kocht het ook al BlueKai. Dat is een belangrijke aanbieder van platformen voor databeheer. Ook nam het Datalogix over, een onderneming die marketeers laat zien hoe online advertenties invloed hebben op offline aankopen van consumenten.