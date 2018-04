De OnePlus 6 wordt op 16 mei onthuld

Eindelijk is bekend wanneer de nieuwe OnePlus-smartphone onthuld wordt. Het Chinese bedrijf heeft vandaag onthuld dat het de OnePlus 6 op 16 mei zal onthullen tijdens een speciaal evenement in Londen. Het evenement vindt plaats om zes uur ’s avonds Nederlandse tijd.

Het is overigens een enigszins ongebruikelijk evenement. Het bedrijf biedt op zijn website kaartjes aan voor de aankondiging. Fans kunnen, als ze vóór 27 april een kaartje kopen, voor achttien euro aanwezig zijn. Daarna kosten tickets vierendertig euro per stuk. In ruil daarvoor mogen fans aanwezig zijn bij de aankondiging en krijgen ze een “gratis geschenk” thuisgestuurd. Waar het om gaat is niet zeker. Ongebruikelijk is het wel: normaliter vinden dit soort aankondigingen plaats voor journalisten, en sommige fans.

De eerste details

Er zijn nog maar weinig officiële details vrijgegeven over de OnePlus 6. De smartphone schijnt een flink scherm te krijgen, dat vrijwel de hele voorkant bedekt. Bovenin zit volgens de fabrikant een inkeping, die waarschijnlijk ruimte overlaat voor een selfiecamera, lichtsensor en een luidspreker.

Het gerucht gaat dat het display 6,28-inch groot is. Verder zit er naar verluidt ook een hoofdtelefooningang in de telefoon, waar de trend juist is dat steeds meer fabrikanten die weglaten. Afgezien daarvan gaat het verhaal dat de telefoon een dubbele achtercamera krijgt en maar liefst 256 gigabyte aan opslagcapaciteit.

Tot slot schijnt de achterkant van de OnePlus 6 van glas gemaakt te zijn. Dat zal, als dat klopt, het mogelijk maken om de telefoon draadloos op te laden. Vanaf wanneer het toestel precies in de webwinkel ligt is nog niet zeker.