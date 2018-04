IBM Cloud Private omarmt GDPR met nieuwe hybrid cloud

GDPR loert om de hoek (25 mei 2018); tijd dat bedrijven zich schikken naar de privacyregels van de E.U. indien ze dat nog niet doen. IBM wil die bedrijven helpen met Cloud Private, een platform dat een betere hybrid cloud moet leveren voor grote bedrijven.

Bedrijven hebben met GDPR nog meer nood aan veilige, uitgebreide controle over hun data. IBM wil hen daarin helpen met Cloud Private dat met recente upgrades en uitbreidingen een completere hybrid cloudtool is geworden. “De uitbreiding van IBM Cloud Private is een volgende stap in het uiteindelijke doel van het bedrijf om een hybrid cloudprovider te zijn voor enterprise-klanten”, aldus Sebastian Krause, IBM Cloud Europe General Manager aan ITProPortal.

“We hebben altijd gezegd: het is niet public, het is niet private, het moet een hybride zijn omdat klanten in het verleden al hebben geïnvesteerd. Ze willen dat niet zomaar allemaal weggooien, maar transformeren in de digitale wereld, in de cloud, en het beste van twee werelden genieten.”

De nieuwe extensies van IBM Cloud Private betekent dat klanten hun eigen clouds kunnen creëren in externe of interne datacenters. Krause benadrukt dat de lancering een antwoord is op klanten die data hebben over verschillende clouds of platformen, soms zelfs 12 tot 15 clouds per bedrijf.

“Wat we zien gebeuren, is dat 30 procent van de workloads richting de public cloud gaan, 30 procent on-premise, en de rest zal meer dan waarschijnlijk plaatsvinden in een hybrid cloud,” zegt Krause. “Het is een heel flexibele omgeving die helpt om je architectuur te moderniseren.”

IBM benadrukt overigens dat al hun producten klaar zijn voor de GDPR-wetgeving die vanaf 25 mei 2018 in werking treedt.