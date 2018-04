Werkt Microsoft aan terugkeer in smartphones met Windows 10 Lean?

In een nieuwe Insider-update van Windows 10 Redstone 5 (grote OS-update van dit najaar), kan je Windows 10 Lean installeren. Dit compacte OS weegt amper 2 GB en bevat opvallend veel smartphone-API’s vergeleken met andere Windows 10-versies.

Het was Twittergebruiker Lucan die gisteren het nieuws wereldkondig maakte op sociale media. Hij ontdekte namelijk dat bij een nieuwe installatie van de Insider-update ook Windows 10 Lean kan worden gekozen. Met de dood van Windows 10 Mobile vorig jaar en de wijziging van Windows 10 S van stand-alone versie naar een update-versie, betekent dat Windows 10 Lean onbekend terrein is.

Volgens Twittergebruiker Lucan mist Windows 10 Lean bepaalde functies zoals RegEdit (om het register aan te passen) en de Microsoft Management Console. Er zijn geen bureaubladen, maar functies zoals CMD en Reg werken perfect. Die twee laatste functies betekenen dat het niet stiekem een andere naam is voor Windows 10 S in een volgende update.

Tot slot bevat de laatste Insider Redstone 5-build van Windows 10 bepaalde smartphone API’s, volgens Ars Technica. Deze API’s bieden ondersteuning voor mobiele telefoonoperaties, iets wat niet in de standaard Windows 10-installatie zit. Ze kwamen voordien enkel voor in Windows 10 Mobile, tot Microsoft daar de stekker uit trok.

Al deze signalen zorgen ervoor dat de utopische Surface Phone opnieuw dichtbij is. Windows 10 Mobile was in de basis een uitstekend besturingssysteem, maar het was de historie van het mobiele OS dat Microsoft de das heeft omgedaan.

Fans van een potentiële Surface Phone mogen ook weer niet te vroeg juichen. Satya Nadella, CEO van Microsoft, heeft namelijk het Windows 10 Mobile-team ontmanteld en is gestopt met het maken van smartphones. Het heeft jaren gevochten met Apple en Google, maar verloren. Het gezichtsverlies was aanzienlijk, iets wat Microsoft vermoedelijk niet nog een keer wil meemaken.

By default there is no wallpaper, regular Cloud/S restrictions don’t seem to apply as you can see me running CMD & reg.exe fine. However, regedit itself is missing. MMC is the same story.

