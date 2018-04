Lexmark maakt nieuwe zwart-witprinters voor middensegment beschikbaar

Lexmark kondigt de beschikbaarheid aan van een nieuwe generatie monochrome producten voor het middensegment. Deze slimme apparaten zijn voorzien van nieuwe functies om de gebruiker te ondersteunen bij de groei van zijn bedrijf. De nieuwe printers en multifunctionals moeten dankzij hun betrouwbaarheid, productiviteit en beveiliging geschikt zijn voor grote, middelgrote en kleine werkgroepen binnen bedrijven.

De frames en duurzame componenten van de apparaten uit de MS en MX 320, 420, 520 en 620-serie bieden betrouwbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast zorgt de bedrijfscycli voor minimalisering van verspilling, verlenging van de levensduur en vermindering van de behoefte aan service en ondersteuning. Lexmark wil met de reeks tevens een veiligere en productievere omgeving creëren. Dit gebeurt door de printer, de printvloot en de netwerkinfrastructuur systematisch te beveiligen, zodat apparaten reageren op uiteenlopende veiligheidsbedreigingen.

Het bedrijf belooft dat de nieuwe mediaverwerkingsmogelijkheden meer mediatypes ondersteunen met een betere scheefheidscorrectie voor nauwkeurige printopdrachten. Wat betreft mobiliteit laat Lexmark taken uitvoeren vanaf mobiele toestellen via de Lexmark Mobile Print-app. De output is ook beschikbaar via AirPrint, Google Cloud Print, Mopria of Windows Mobile op netwerken met draadloze toegang.

Modellen

Kijkend naar de prestaties in de praktijk dan realiseert de MX320/420 serie printsnelheden tot 40 A4-pagina’s per minuut. Deze modellen beschikken over een 1 GHz dual-core processor met 1 GB DDR4 geheugen. Dit maakt het mogelijk om faxen, printen, kopiëren en scannen te combineren. Afhankelijk van het model kan er verbonden worden met standaard usb, gigabit ethernet en wifi. Standaard zijn er 350 vellen in te voeren, met optionele lades kan dat oplopen tot 900.

Bij de MX620 serie ligt het maximum aantal geprinte pagina’s per minuut op 50. Deze MFP beschikt over een quad-core processor en 2 GB DDR4 geheugen. Ook is er een 7-inch touchscreen voor het eenvoudig uitvoeren van de taken. Het standaard aantal vellen is 650, dat op kan lopen tot 2300. De MX520 realiseert 44 pagina’s per minuut en kent een multi-core processor.

De apparaten zijn per direct beschikbaar. In de aankondiging noemt Lexmark geen prijzen.