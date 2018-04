AWS maakt zijn IoT Analytics platform nu breed beschikbaar

Amazon Web Services heeft bekend gemaakt dat zijn IoT Analytics platform nu algemeen beschikbaar is. Daarmee kunnen bedrijven eenvoudige, maar verfijnde analyses uitvoeren op de massale hoeveelheden data die zij binnenkrijgen van verschillende Internet of Things (IoT) apparaten en sensoren.

Dat heeft AWS vandaag bekend gemaakt. Het platform zal eerst in de Verenigde Staten en de Europese Unie beschikbaar zijn en wordt mettertijd uitgerold naar andere regio’s. Het platform verzamelt, verwerkt, verrijkt en analyseert de data van IoT-apparaten. Die wordt zo verwerkt, dat bedrijven snel inzichten kunnen krijgen de binnenstromende data.

Inzichtelijke data

Een voorbeeld van AWS zelf ligt in een bedrijf met een vloot van verbonden voertuigen. Zij kunnen direct zien hoe ver de voertuigen gereisd hebben. Ook is inzichtelijk te maken of alle deuren in een slim gebouw wel gesloten zijn, om maar een ander voorbeeld te noemen. Op die manier is het ook voor kleine bedrijven makkelijk om gebruik te maken van de toegevoegde waarde van het IoT.

“AWS IoT Analytics is de gemakkelijkste manier om analytics uit te voeren op IoT-gegevens,” vertelt VP of IoT Dirk Didascalou van AWS in een statement. “Op dit moment kunnen klanten handelen op basis van grote volumes IoT-data die door hun verbonden apparaten gegenereerd worden. Het gaat dan om krachtige analytische mogelijkheden, die uiteen lopen van eenvoudige queries tot verfijnde machine learning modellen die specifiek voor het IoT ontwikkeld zijn. Naarmate de schaalgrootte van IoT-toepassingen snel blijft groeien, is AWS IoT Analytics ontworpen om onze klanten de beste gereedschappen te bieden om hun ruwe data te gebruiken en analyseren.”