Google Cloud Platform voegt meer managed database services toe

Google Cloud Plaform komt met updates voor zijn managed database services. Deze richten zich specifiek op een aantal zaken waar enterprises tegenaan lopen bij hun stap naar de cloud. Zo wil het bedrijf gebruikers een ervaring bieden waarbij ze een database en API gebruiken zonder zorgen over servers, racks en replicatie.

Eén van de onderdelen die hieronder valt is de toevoeging van zogeheten “commit timestamps” voor Cloud Spanner, waarmee de exacte volgorde bepaald kan worden. Ook is het hiermee mogelijk om logs bij te houden van veranderingen. Voor gebruikers is dit handig aangezien Cloud Spanner als een globaal gedistribueerde database dient, waarbij er consistentie geboden wordt voor continenten. Deze stempels zijn met name geschikt voor grote bedrijven die missie-kritieke systemen bouwen op Cloud Spanner.

Daarnaast begint Goog Cloud Platform met de uitrol van Cloud Bigtable regionale replicatie, waarvoor op 1 mei een 100 procent beschikbaarheid geldt. Een gerepliceerde Cloud Bigtable database realiseert hogere availability, extra leesdoorvoer en meer resilience bij mislukkingen binnen zones. Door één klik op de knop repliceer je een Cloud Bigtable-dataset tussen zones binnen een GCP-platform.

Andere toevoegingen

Vanaf 9 mei zal Cloud Memorystore for Redis tevens in bèta gaan. Deze in-memory data store service for Redis is schaalbaar, veiliger en volledig beheerd door Google. Compatibiliteit met het Redis-protocol stelt de gebruiker in staat om applicaties te migreren zonder aanpassingen in de code. Redis wordt regelmatig gebruikt voor het bouwen van bijvoorbeeld applicatie-caches en gaming leaderboards. Vanuit de klant werd er vaak om deze mogelijkheid gevraagd, stelt Google.

PostgreSQL-ondersteuning voor Cloud SQL was echter de meest verzochte database-functionaliteit. Inmiddels realiseert Google de algemene beschikbaarheid. Tijdens de bèta is er hoge availability en replicatie toegevoegd, hogere performance instances met maximaal 416 GB RAM en ondersteuning voor 19 extra extensies. Daarnaast sluit het aan bij Google Cloud Business Associates Agreement (BAA) voor HIPAA-covered klanten. Deze dienst realiseert een 99.95 procent availability SLA, waar dan ook ter wereld.