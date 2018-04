Odin Groep neemt Winvision over

Winvision laat aan Techzine weten zich aan te sluiten bij de Odin Groep. Hoeveel er betaald wordt voor deze overname is niet precies bekend. Winvision geeft aan op deze manier zijn rol als Microsoft-partner verder uit willen bouwen. De directie en bedrijfsvoering blijven door de stap ongewijzigd.

Het bedrijf heeft 140 medewerkers en krijgt toegang tot de faciliteiten en kennis van de groep. Volgens Odin Groep, dat hierdoor uitgroeit naar een IT-organisatie met 470 medewerkers, past de stap in beider groeistrategieën. Om relevant te blijven ziet men groei, schaalgrootte en spreiding van markten als cruciale onderdelen. Zodoende is de strategie van de Odin Groep niet alleen gericht op autonome groei, maar ook op het faciliteren van bedrijven binnen de groep. Voor het creëren van maximale synergie wordt er gezocht naar organisaties die eenzelfde groeiambitie hebben, in andere regio’s actief zijn, een aanvullend portfolio hebben en een vergelijkbare bedrijfscultuur hebben.

Mogelijkheden

Dankzij de 100 procent focus op Microsoft-technologie en kennis van onder meer Office 365, infrastructuur, Dynamics en Azure is Winvision een interessant partij voor Odin Groep. Bij het aanbieden van zijn diensten ondersteunt het bedrijf klanten in de zorg, lokale overheid, onderwijs en bouw- en infrasector. Het resulteert in IT-strategie advies, diensten rondom de moderne werkplek, business applicaties, adoptie-aanpak, cloud transitie roadmap en oplossingen op het gebied van data en kunstmatige intelligentie.

Winvision ziet op zijn beurt kracht in de samenwerking op het gebied van clouddiensten als Microsoft Azure, zodat de komende jaren sneller geïnnoveerd en gegroeid kan worden. Bijvoorbeeld Previder, één van de Odin Groep-bedrijven, is sterk in datacenter-, cloud- & connectiviteitsdiensten. Deze partij levert service & support diensten die goed passen bij de dienstverlening van Winvision.

De overgenomen partij zal blijven acteren vanuit de regio Utrecht. De komende periode kijkt Winvision waar Odin Groep kan ondersteunen en waar synergiekansen te behalen zijn. Op de lange termijn moeten klanten profiteren van een breder portfolio en snellere innovatie. Hetzelfde geldt voor huidige klanten van Odin Groep.