Wissel binnenkort flexibel tussen Windows 10 Home, Pro en S-varianten

We wisten al langer dat Windows 10 S binnenkort niet meer als los besturingssysteem wordt uitgerold, en dat het als aparte mode binnen Windows 10 wordt geïntegreerd. Nu zijn er details via Twittergebruiker WalkingCat gelekt met extra details rond het wisselen tussen de verschillende versies.

In gelekte slides van Microsoft staat het verschil uitgelegd tussen Windows 10 Home, Pro en van beide versies de S-varianten. Dat laatste is nieuw, want vroeger bestond er maar één S-variant die los werd aangeboden. Indien de gelekte slides correct zijn, kunnen gebruikers binnenkort:

Kosteloos wisselen van Windows 10 Home S naar Windows 10 Home

Betalend upgraden van Windows 10 Home S naar Windows 10 Pro S

Kosteloos wisselen van Windows 10 Pro S naar Windows 10 Pro

Betalend upgraden van Windows 10 Home naar Windows 10 Pro

Tot op heden was er enkel een upgrade mogelijk van Windows 10 S naar Windows 10 Pro. De slides tonen wel dat de wissels maar in één richting mogelijk zijn. Het is echter niet duidelijk of bijvoorbeeld een upgrade van Home S naar Pro S naar Pro mogelijk is, ook al lijken de slides dat wel te bevestigen.

Windows 10 S wordt dus Windows 10 Pro S. Windows 10 Home S wordt een afgeslankte variant met maar drie belangrijke onderdelen: beperking tot Windows Store apps, automatisch geconfigureerde OneDrive-opslag gekoppeld aan je Microsoft-account en standaardapps zoals Word en Edge die niet vervangen kunnen worden.

De Microsoft Build ontwikkelaarsconferentie start binnen twee weken in Seattle, waar vermoedelijk alle details rond de nieuwe S-versies van Windows 10 worden bekend gemaakt.