Grote Windows 10-update vanaf maandag beschikbaar

Na een bijzonder lastig traject met een last minute annulering half april, is het vanaf maandag 30 april eindelijk zover. De nieuwe update krijgt niet de verwachte Spring Creators Update-naam mee, maar gaat door het leven als April 2018 Update. Nipt binnen de deadline dus…

Oorspronkelijk stond de April 2018 Update gepland voor 10 april, maar die werd last minute geannuleerd omdat teveel testers last kregen van BSOD (Blue Screen of Death), de zogenaamde blauwe foutmeldingen in Windows. Technologiewebsite The Verge komt nu met het nieuws dat de nieuwe lanceringsdatum 30 april is.

Manueel downloaden

Vanaf 30 april kan je de update manueel downloaden. Wie die dag ermee aan de slag wil, kan vanaf maandagochtend op deze link klikken. Wie liever de April 2018 Update op de klassieke manier via Windows Update ontvangt, moet wachten tot 8 mei.

Via Windows Update heb je echter geen garantie dat je direct aan de beurt bent. Microsoft kiest namelijk eerst de systemen die vooraf getest zijn voor optimale compatibiliteit. Daarna ontvangen stelselmatig meer toestellen de update, totdat iedereen aan de beurt is geweest. Je kan de update regelmatig uitstellen, maar Windows 10 Home geeft je wel elke keer je opstart een melding dat je die snel moet installeren. Windows 10 Pro geeft je wel meer uitsteltijd.

Redstone 5

Ambitieuze Windows 10-testers kunnen zich melden als Insider en via de ‘Fast Ring’ genieten van nieuwe Redstone 5-builds die de volgende grote update van het najaar wordt. Daar worden nu alle nieuwe functies in getest, omdat Redstone 4 voortaan door het leven gaat als Windows 10 April 2018 Update.

Wie nog liever de Windows 10 April 2018 Update uitstelt, heeft een Windows 10 Pro- of Enterprise-versie nodig. Hoe je dat doet, kan je in onze gids lezen.