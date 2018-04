AMD ziet verkopen processoren en grafische chips groeien in concurrentiestrijd met Intel

AMD stelt in een nieuw bericht, dat het eindelijk bezig is met het doorbreken van de dominantie van Intel. Zijn Computing & Graphics divisie ziet de verkopen groeien, volgens AMD vooral dankzij de nieuwe Ryzen-processoren die nu beschikbaar zijn. Het bedrijf noemt in zijn kwartaalcijfers grote groei.

In zijn kwartaalrapportage stelt AMD dat het in het eerste kwartaal van 2018 een omzet van 1,65 miljard dollar boekte. Dat is veertig procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daarnaast ziet het bedrijf de afgelopen maanden zijn aandeel in de processormarkt groeien.

Groter aanbod, groter marktaandeel

Toen AMD zijn Zen-processoren in 2017 lanceerde, had het nog een marktaandeel van acht procent. Dat is ondertussen toegenomen tot twaalf procent, in het eerste kwartaal van 2018. Verder heeft de firma zijn processoraanbod flink uitgebreid, waarmee het beter kan concurreren met Intels grote productlijn.

De vraag is echter of de cijfers, zoals AMD ze op dit moment presenteert, helemaal kloppen. Het bedrijf combineert de omzet die het uit processoren en grafische kaarten haalt namelijk. Daarmee is het moeilijk om te bepalen welk marktaandeel het bedrijf echt overgenomen heeft van Intel. De totale Computing & Graphics divisie heeft in elk geval wel mooie cijfers genoteerd: een toename van 95 procent ten opzichte van vorig jaar, tot 1,12 miljard dollar.

Nieuwe chips

AMD lanceerde recent de tweede generatie Ryzen-desktopchips. Daarmee heeft het nu een breder productaanbod, waaronder de Epyc Zen-serverchips, Ryzen mobiele processoren en de high-end 16-kernen tellende Threadripper processoren. De CEO van AMD, Lisa Su, stelde in een statement dat het wat haar betreft mooie cijfers zijn. De start van 2018 is een goede, en volgens haar blijven de verkoopcijfers van de high-end producten maar toenemen.