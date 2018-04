‘Apple voorziet 6,1-inch iPhone niet van 3D Touch, wel van steviger glas’

Later dit jaar brengt Apple naar het schijnt drie nieuwe iPhones uit. Twee daarvan zouden een OLED-scherm krijgen, maar eentje schijnt van een lcd-scherm voorzien te worden. Dat laatste apparaat schijnt een 6,1-inch scherm te hebben en daar horen we vandaag weer nieuwe geruchten over.

KGI Securities-analist Ming-Chi Kuo staat erop bekend over welingelichte bronnen binnen Apple te beschikken. Iedere zoveel tijd brengt hij weer nieuwe verhalen naar buiten over aanstaande Apple-producten. Tegenover de Chinese site Feng, stelt hij dat de nieuwe lcd-telefoon steviger glas krijgt.

Steviger glas, geen 3D Touch

De 6,1-inch iPhone krijgt volgens de analist een speciaal soort glas, dat lichter en steviger is. Dat glas moet beter bestand zijn tegen een valpartij en is door die combinatie van eigenschappen duurder. Die hogere prijs zou overigens ook liggen in het productieproces, dat iets ingewikkelder is. Hiervoor wordt de aanraakmodule op het glas bevestigd, in plaats van erin verwerkt. Dat maakt het steviger.

Kuo denkt dat Apple om die hogere prijs te compenseren, de smartphone niet van 3D Touch functionaliteit voorziet. Tegelijk schijnt er trouwens wel weer een specifieke extra laag op het scherm aangebracht te worden. Waarvoor die precies dient is niet bekend, maar het gaat volgens Kuo in ieder geval niet om de laag die 3D Touch mogelijk maakt.

De analist meldt tot slot nog dat Apple van plan is om vanaf 2019 al zijn nieuwe iPhones van steviger glas te voorzien. Dat wijst erop dat het bedrijf in 2018 nog twee iPhones uitbrengt die niet voorzien zijn van dat stevigere glaswerk. Die twee telefoons hebben een OLED-scherm, van 6,5-inch en 5,8-inch en zouden duurder zijn dan de rest. Alle drie de modellen moeten verder het ontwerp van de iPhone X hebben.