iTunes vanaf nu ook in Microsoft Store beschikbaar

Een jaar geleden werd het al beloofd tijdens de Microsoft Build Conference. Maar nu is het ook echt zo: Apple-dienst iTunes is vanaf vandaag officieel beschikbaar in de Microsoft Store. Het programma neemt maar liefst 477MB in beslag, maar werkt wel op de manier die we gewend zijn van iTunes.

Vanaf vandaag is iTunes te downloaden in de Microsoft Store. Zoals we gewend zijn, is het mogelijk om te synchoniseren met iPhones en iPads. Ook is het mogelijk om muziek af te spelen en beheren en kan je aankopen doen in de iTunes Store. De software van Apple maakt gebruik van de Microsoft Centennial technologie, waarmee reguliere Windows-programma’s verpakt en gedistribueerd worden naar een Store-versie.

iTunes-functies zonder rommel

Omdat het gaat om een Store-versie van de Apple-app, neemt deze geen updates van Apple met zich mee. Simpel gezegd verlopen updates via de Windows Store updater, waarmee er nooit geprobeerd zal worden om bijvoorbeeld de iCloud of andere Apple-software mee te downloaden. De Store-app zal ook nooit op de achtergrond diensten installeren; dat is niet mogelijk binnen het Centennial-systeem.

Mocht je iTunes willen gebruiken op je apparaat, dan is deze versie vanwege deze functies, vermoedelijk de optie die je het beste kan installeren. Er komt immers geen ‘rommel’ van Apple mee als je hem geïnstalleerd hebt. Dat iTunes nu ook in de Microsoft Store staat, betekent overigens ook dat de Apple-software nu beschikbaar is voor gebruikers van het ‘lichtere’ Windows 10 S.

Vertraagde ontwikkeling

In mei 2017 maakte Apple bekend dat het werkte aan een Microsoft Store-versie van iTunes. De ontwikkeling verliep echter niet zo voorspoedig. In december maakte Apple namelijk nog bekend dat het “iets meer tijd” nodig had om de “volwaardige iTunes-ervaring” naar consumenten te brengen. Waarom het bedrijf langer nodig had, is niet bekend.