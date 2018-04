Fall Creators Update staat op bijna 93 procent van alle Windows 10-apparaten

We moeten nog tot aanstaande maandag wachten voordat de volgende grote Windows 10-update uitgerold wordt. In de tussentijd blijkt dat steeds meer mensen met Windows 10 op hun apparaat, overgeschakeld zijn op de Fall Creators Update. Dat is momenteel nog de meest recente versie van de software.

Het bedrijf AdDuplex meldt dat de Fall Creators Update deze maand op 92,8 procent van alle Windows 10-apparaten aangetroffen werd. Daarmee is het aantal installaties met twee procent toegenomen. Het is daarmee ook de meest gebruikte update tot nu toe: de Anniversary Update (versie 1607) was acht maanden nadat deze beschikbaar werd gemaakt, op 92,1 procent van de apparaten geïnstalleerd.

Vergelijking met andere versies

Dat de Fall Creators Update op bijna 93 procent van alle Windows 10-apparaten staat, is een statistiek waar Microsoft trots op zal zijn. De vorige versie, de Creators Update, kende een moeizame en problematische uitrol. Daardoor had een kwart van de Windows 10-gebruikers die software nog niet, op het moment dat de Fall Creators Update in oktober uitgerold werd.

Microsoft blijkt daar zeker lessen uit getrokken te hebben, want vandaag laat AdDuplex zien dat veel mensen over de nieuwste Windows 10-software beschikken. Momenteel staat de Creators Update op 3,2 procent van de Windows 10-apparaten en de Anniversary Update op 2,9 procent.

Opvallend is trouwens ook dat het aantal Windows Insiders flink gegroeid is. Dat zijn mensen die onderdeel uitmaken van een testprogramma van Microsoft, waarbij gebruikers de software alvast kunnen uitproberen alvorens deze publiekelijk wordt uitgerold. Ondertussen draait 0,8 procent van de Windows 10-gebruikers Redstone 4 of Redstone 5.

Redstone 4 is de aankomende Spring Creators Update, die komende maandag breed beschikbaar wordt gemaakt. Redstone 5 wordt verder in de loop van oktober verwacht.