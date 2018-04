Opnieuw vertraging voor Intels 10nm-processoren

Investeerders maken zich zorgen over de marktpositie van Intel ondanks recordomzet. De voortdurende vertragingen bij ontwikkeling van de nieuwe 10nm-processoren van het bedrijf baren zorgen. Aandeelhouders vrezen dat Intel op deze manier niet in staat is om zijn marktpositie te behouden.

Tijdens een earnings conference call over het eerste kwartaal van 2018 met de investeerders, deelde CEO Brian Krzanich het nieuws dat de release van de 10nm-chips opnieuw zal worden uitgesteld. Aanvankelijk zouden deze chips al in 2017 op de markt komen maar de release zal nu pas in 2019 plaatsvinden. In de transcriptie van de conference call van beleggingssite Seeking Alpha komt naar voren dat het bedrijf herhaaldelijk vragen kreeg van investeerders over zijn vermogen om de chips te bezorgen, inclusief een suggestie dat de basistechnologie van het bedrijf mogelijk gebreken vertoont.

Defecten oplossen

Volgens Krzanich is er niets mis met het ontwerp van de nieuwe processoren, maar zijn er nog problemen met de basisfunctionaliteit. Voordat deze verholpen zijn, is het niet mogelijk om de chips op de markt te brengen. “We weten dat de prestaties in lijn [met de verwachtingen] zijn, dus het gaat er eigenlijk alleen om de defecten en de kosten in overeenstemming te brengen met wat wenselijk is,” voegde Krzanich eraan toe.

Intel wil met zijn 10nm-chips krachtverbeteringen en efficiëntiewinst bieden, maar moet nog steeds beginnen met de vervanging van de bestaande 14nm chips. De huidige Intel chips, zoals de achtste generatie Coffee Lake-processoren, zijn gebouwd op het 14nm-procedé.

Investeerders maken zich zorgen vanwege stevige concurrentie van bijvoorbeeld Qualcomm, dat op dit moment al in staat is tot massaproductie van 10nm chips en deze gebruikt in de Snapdragon 835 en 845 mobiele processoren. Dat terwijl de opvolger van Coffee Lake, de Whiskey Lake-processor die eind 2018 wordt verwacht, nog steeds blijven profiteren van 14nm-technologie, stelt Krzanich.