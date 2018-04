‘UCaaS-markt zal in 2024 groeien met 29 procent’

De markt van Unified Communication as a Service (UCaaS) zal de komende jaren flink groeien. Verwacht wordt dat de vraag met 29 procent toegenomen is tegen de tijd dat we in 2024 zitten. Vreemd is dat niet, gezien de toenemende populariteit van uiteenlopende communicatieplatformen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse UCaaS-onderzoeksrapport, waarin gekeken wordt naar de marktverdeling en de toekomstige trends. De voornaamste groei is de afgelopen tien jaar behaald uit de toenemende penetratie van mobiele apparaten. Verwacht wordt dat dit alleen maar toeneemt, mede door de extra mogelijkheden die mobiele apparaten bieden.

Extra productiviteit

De verwachting is dat de totale marktwaarde van UCaaS tegen 2024 in totaal 57 miljard dollar bedraagt. De UCaaS-markt speelt vooral in op de draagbaarheid en schaalbaarheid van mobiele apparatuur. De Bring your own Device (BYOD)-trend die werkgevers in toenemende mate omarmen op hun kantoren, past daar naadloos in.

De UCaaS-trend vertegenwoordigt een verregaande combinatie van diverse real-time communicatiemethoden. Denk daarbij aan telefonie, instant messaging, videoconferenties en e-mail. Al die zaken maken communicatie op de werkvloer een stuk eenvoudiger en zouden de productiviteit ook flink verhogen.

Opkomende nieuwe technieken, waaronder augmented reality, kunstmatige intelligentie en het Internet of Things veranderen de manier waarop UCaaS-systemen werken, maar maken de adoptie ervan alleen maar groter. Dat komt door de vele nieuwe manieren waarop er gecommuniceerd kan worden en de toegenomen productiviteit die daaruit voortkomt.

In het UCaaS-rapport lezen we dat de dominantie van Amerikaanse bedrijven naar verwachting blijft voortduren. Dat komt vooral doordat de Amerikanen de trend omarmd hebben en Amerikaanse bedrijven dominant zijn. Enkele van de belangrijkste spelers zijn Google, Microsoft, Verizon en West.