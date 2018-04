SAP werkt aan een blockchain consortium en proof-of-concepts

Gil Perez, Senior Vice President bij SAP, vindt dat de belofte van blockchain pas realiseerbaar is wanneer er specifieke use cases zijn. Wanneer industriële samenwerking tractie krijgt, kan de technologie succesvol geïmplementeerd worden.

Om de blockchaintrein niet te missen, werkt SAP momenteel met 60 klanten rond blockchain proof-of-concepts. SAP wil graag een blockchain consortium leiden voor specifieke cases en industrieën.

Perez legt uit aan IoT Institute: “We geloven dat de adoptie van blockchain binnen bedrijven in specifieke clusters of use cases zal gebeuren. Het wordt niet een grote big bang waar iedereen onmiddellijk aan boord is. Je gaat niet ineens alles opnieuw heruitvinden omdat er een blockchain is. Het is niet praktisch noch haalbaar. Je wil voornamelijk blockchain integreren in specifieke processen en use cases, en dat als hefboom gebruiken om met andere partijen samen te werken met die specifieke dataset.”

Het enthousiasme over blockchain was duidelijk in een recent onderzoek van SAP waar het 200 klanten ondervraagde over de technologie. De takken waar blockchain het meest kan bijbrengen op korte termijn is Internet of Things (IoT) en supply chain, gevolgd door wetgeving en regelgeving. Bijna alle ondervraagden zijn het erover eens dat blockchain een systeem van vertrouwen kan installeren. Drie kwart schat dat hun operationele supply chain binnen vijf tot tien jaar blockchaintechnologie gebruikt.

SAP zit in een unieke dominante positie in heel wat categorieën en industrieën wat betreft supply chain. Het wil daarom blockchain toevoegen in alle SAP-producten om de kans te geven aan elk bedrijf om ermee aan de slag te gaan.

Om de woorden van SAP kracht bij te zetten, werkt het aan diverse proof-of-concepts. Zo werkt het met vijftien farmaceutische bedrijven samen aan een blockchainapplicatie dat automatisch SKU’s genereert in het SAP-systeem op een blockchain om de herkomst van het product te zien met de nodige transparantie.

Ondanks dat blockchain door veel ondervraagden van het SAP-onderzoek als belangrijk wordt bestempeld, vinden ze de technologie ook tegelijk niet volwassen genoeg. “Iedereen heeft een positief vooruitzicht en zoekt voorlopig nog de juiste implementatie, maar we zijn nog steeds in de vroege incubatiefase,” zegt Perez.