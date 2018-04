Rackspace brengt VMware Private Cloud naar je datacenter

Rackspace kondigt een samenwerking met VMware aan om de Private Cloud Everywhere te lanceren. Het bedrijf spreekt over een Private Cloud as a Service (PCaaS) die organisaties in staat stelt een eigen private cloud op te zetten in datacenters en co-locatiefaciliteiten over de hele wereld.

Rackspace wil hiermee voldoen aan een reeks behoeftes en problemen waar enterprises tegenaan lopen bij digitaliseringsprojecten. Eén van de onderdelen die daarbij moet helpen is de mogelijkheid om een private cloud in te zetten waar de gebruiker dat wenst. Dit betekent in een Rackspace-datacenter, een bestaande datacenter of een faciliteit van een derde partij als Switch’s Tier 5 Platinum Data Centers. Zo wordt ondersteuning geboden bij het compliant zijn met lokale datavoorschriften, connectiviteit voor applicaties, high performance analytics en lage latentievereisten.

Daarnaast zou het een gemakkelijkere en veiligere migratiepad naar de cloud vormen, waarbij een tijdrovende en kostbare taak als applicaties herbouwen niet komt kijken. Een organisatie kan daardoor zijn bestaande applicatie-ecosysteem behouden. Rackpsace ondersteunt PCaaS met veelvoorkomende SLA’s, waaronder een 99,99 procent API-uptime garantie, een 100 procent netwerk-uptime garantie, een 15 minuten durende live response tijd op emergency tickets en het hele jaar door toegang tot cloudexperts.

Hulp

Het bedrijf claimt dat zijn PCaaS-klanten 39 procent besparen ten opzichte van het zelf opzetten van private clouds. Gebruikers krijgen bovendien een keuze uit economische modellen, met onder andere on-demand opties. Het zogeheten Build Operate Transfer (BOT)-programma wordt tevens aangeboden, dat klanten helpt bij het beginnen aan de cloud en hen later zelfstandigheid biedt. Bij Rackspace BOT krijgen klanten stapsgewijs steeds meer verantwoordelijkheden rondom cloud-activiteiten, onder de supervisie van de clouddeskundigen van Rackspace. Het aanbod is per direct beschikbaar.